Gio Simeone le abrió la puerta a River para volver: "Inevitable"

Gio Simeone le abrió la puerta a River para volver

Giovanni Simeone es uno de los tantos nombres que surgieron en las últimas semanas para ser refuerzo de River Plate y ahora el propio jugador rompió el silencio sobre la chance de sumarse al plantel que comanda Eduardo "Chacho" Coudet. En una reciente entrevista, el delantero que pertenecerá oficialmente al Torino de Italia el 1° de julio se refirió a lo que representa el "Millonario" para su carrera dejando una puerta abierta a su regreso a la institución en la que hizo las inferiores. Por supuesto, su vuelta no será fácil por cuestiones económicas pero podría concretarse, más aún sabiendo el deseo del futbolista.

"Hay decisiones que tomar a futuro", esbozó "Gio" con respecto a calzarse otra vez la Banda Roja después del Mundial 2026. El atacante, hijo de Diego "Cholo" Simeone, habló en el ciclo Valet Parking de La Casa Streaming y se refirió a lo que signifca el club. A su vez, recordó momentos vividos con la camiseta de River y que sin dudas lo marcaron en los inicios de su camino en el fútbol.

La frase de Gio Simeone que ilusiona a todo River con su regreso

"Hay decisiones que tomar a futuro, imaginate que en River viví mucho tiempo, para mí River fue mucho", sostuvo Simeone con respecto a lo que vivió en el "Millonario". Luego, ante la pregunta de Agustín "Cachete" Sierra sobre si existía un amor por Racing por el pasado futbolístico de su padre, "Gio" dejó en claro que le gustaría volver al país pero sólo para el elenco de Núñez: "Estaba ahí 12 horas por día, iba al colegio, a Inferiores. Y salí de River, para mí es inevitable porque era todo".

Qué dijo Stéfano Di Carlo sobre la vuelta de Gio Simeone a River

El presidente del "Millonario" habló en ESPN F90 acerca de la posibilidad de que el delantero vuelva a la institución una vez culminado el Mundial, como también otros futbolistas que aparecieron en el radar para ser refuerzos. "Podemos llegar a perder plata, a dar salidas a préstamo o lo que sea, pero habrá que perder la menor plata posible. El nombre de Mauro Icardi no está sobre la mesa y Thiago Almada sí, pero es muy completo. Lo de Nicolás Otamendi nos puso muy felices y a él también. Es lo que vamos a hacer en esta etapa. De (Giovanni) Simeone prefiero no dar detalles, por lo general se da mucho menos pero veo que no es suficiente”, aseveró.

Giovanni Simeone habló sobre un posible regreso a River

La postura del Torino sobre el interés de River por Gio Simeone

Según contó el periodista Sebastián Srur, el equipo italiano no le haría nada fácil la negociación a Di Carlo y compañía para que el atacante se calce la Banda Roja. "El Torino pide 15 millones de euros. Se trabó mucho la llegada a River y hoy parece muy complicado", sostuvo. Mientras tanto, la dirigencia trabaja para traer refuerzos de jerarquía sabiendo que, al menos, 15 futbolistas se irán en este mercado de pases.

Los números de Gio Simeone en River