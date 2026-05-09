El mensaje de Gio Simeone a River en medio de los rumores de su regreso

Giovanni Simeone habló sobre la posibilidad de volver a jugar en River Plate en medio de los rumores que lo vinculan con el "Millonario" de Eduardo "Chacho" Coudet. El delantero que convirtió un gol para el Torino de Italia este viernes 8 de mayo rompió el silencio en una entrevista y dejó en claro cuál es su objetivo de cara al futuro. Mientras tanto, el equipo de Núñez afronta los últimos compromisos de la primera mitad de la temporada y espera al atacante como refuerzo para la segunda parte del año.

El exhombre del Napoli dialogó con Gianfranco Vella acerca de lo que pretende hacer en el corto plazo y dejó un mensaje que no pasó para nada desapercibido en la "Banda". Es que, a sus 30 años de edad continua vigente y es un buen momento de su carrera para volver a nuestro país. Con respecto a esto último también opinó y aseguró que no sólo lo haría para vestir los colores de River.

Gio Simeone reveló por qué quiere volver a Argentina y le dejó un mensaje a River

"Dos lugares. El Napoli me encantaría y en Argentina, en River y por mis amigos. Extraño bastante Argentina en sí", lanzó el delantero hijo de Diego "Cholo" Simeone en la entrevista y le abrió la puerta al "Millonario" en medio de los rumores que lo vinculan al club. Cabe destacar que Germán Balcarce, quien sigue la campaña de River, adelantó que ya hubo avances para que la negociación se concrete en las próximas semanas.

A través de DSports Radio, el periodista contó que hubo un acuerdo de palabra entre la institución y el atacante para que se concrete la opertación. El contrato de Simeone culmina en junio del 2028 y aún no trascendieron los detalles de cómo será su vuelta a la institución en la que dio sus primeros pasos y supo ser campeón de la mano de Ramón Díaz y Marcelo Gallardo. Antes de ello, el atacante adelantó cuál es su plan a futuro y en Núñez ya lo esperan para afrontar la segunda mitad del 2026.

Giovanni Simeone habló de la chance de volver a River

Los números de Gio Simeone en River

Partidos jugados : 33.

: 33. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014 y Copa Libertadores 2015.

River para el mercado de pases y después del Mundial 2026

El atacante uruguayo Federico Viñas, quien se desempeña en el Real Oviedo es uno de los apuntados. Stéfano Di Carlo y compañía no dudarían en avanzar por él en el mercado de pases venidero. Por otro lado, su compatriota Agustín Canobbio fue otro de los que apareció en el radar para convertirse en refuerzo a mitad del 2026. Este último se perfila para jugar el Mundial con la Selección de Uruguay con Marcelo Bielsa a cargo.

También Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina, es uno de los buscados más allá de que será difícil que salga de Tigres de México. En cuanto a lo defensivo, el zaguero chileno Guillermo Maripán es otro de los nombres que aparece en la lista de River. Con 31 años, el central representa al Torino, es parte del seleccionado "Trasandino" y su contrato expira a mitad del 2026. Por último, con el correr de los días se sumaron a la lista Lucas Beltrán, Nicolás Domínguez, Álvaro Montoro y Tobías Andrada.