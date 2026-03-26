“Será bienvenida”: Giovanni Simeone habló sobre su posible regreso a River y sorprende

El delantero es uno de los pedidos que Coudet le realizó a los dirigentes.

Uno de los primeros refuerzos que Eduardo Coudet pretende sumar a River es Giovanni Simeone. Esta decisión marca una clara diferencia con lo que Marcelo Gallardo pretendía y salía a buscar en cada mercado de pases. Los rumores sobre el regreso del atacante son tan fuertes que los medios italianos se vieron obligados a preguntarle por lo que pasará con su futuro deportivo una vez que la vigente temporada llegue a su fin.

Uno de los pedidos que el entrenador realizó al reunirse con los directivos del “Millonario” es que pretende sumar un atacante para darle un salto de calidad al plantel. Además de que su idea de juego es armar un once inicial con dos referencias muy claras en el área. Algo que no puede hacer con Maximiliano Salas, Facundo Colidio e Ian Subiabre porque tienen un desempeño de manejarse por fuera del área, que prefieren tirarse a los costados para influir de otra manera.

Por ende, los rumores apuntan a un pedido de Eduardo Coudet para que River logre el regreso de Giovanni Simeone, que se encuentra defendiendo la camiseta del Torino de Italia y que tiene contrato hasta junio del 2028. Esto provocó que le pregunten sobre su continuidad después de la derrota ante el Milan en el pasado fin de semana. “Ahora estoy pensando en este momento, que es muy difícil”, señaló en conferencia de prensa.

“Tenemos que sumar puntos y centrarnos en el objetivo. Hoy estoy pensando en estar en Torino y quiero darlo todo. El futuro es incierto. Estoy disfrutando del momento y cualquier otra cosa que pueda suceder será bienvenida”, agregó. La última parte de sus declaraciones expone que el jugador dejó la puerta abierta a tener un segundo paso por el Millonario y tomarse revancha para demostrar que está en condiciones de sumar minutos de calidad.

Hay que recordar que Giovanni Simeone debutó en River en julio del 2015, pero rápidamente fue dado a préstamo a Banfield y Génova de Italia, que compró su ficha en 5 millones de euros. Luego, su carrera lo llevó a defender las camisetas de la Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Napoli. Un atacante que en la vigente temporada dispone de 24 presencias, ocho goles y dos asistencias. Cifras que no son muy atractivas, sin embargo Eduardo Coudet cree necesitar en su plantel.

En lo que respecta a lo económico, se tiene conocimiento de que Torino pagó 6 millones de euros por la ficha del delantero argentino. Una cifra que el “Millonario” puede afrontar sin problemas, pero es muy probable que las negociaciones provoquen que haya una disminución para no pagar tanto por un futbolista que está cerca de cumplir los 32 años. Mientras que Transfermarkt expone que el pase no debe superar los 5 millones de la divisa.

Otros refuerzos que Coudet busca

El nombre de Giovanni Simeone se filtró junto al de Franco Cervi, que se encuentra a semanas de quedarse libre del Celta de Vigo de España. Lo particular es que la falta de renovación de contrato es producto de que el volante no es querido por el actual cuerpo técnico debido a que cambió de sistema de juego. Se menciona que River podría acercarle un acuerdo por una temporada en caso de que tenga el deseo de regresar al fútbol argentino.

Próximos partidos de River

Domingo 5 de abril: River Plate vs. Belgrano (Local) - Apertura 2026, Fecha 13. Hora a confirmar.

Miércoles 8 de abril (21:30): Blooming (BOL) vs. River Plate (Visitante) - Copa Sudamericana, Fase de Grupos (Fecha 1).

Domingo 12 de abril: Racing Club vs. River Plate (Visitante) - Apertura 2026, Fecha 14. Hora a confirmar.

Miércoles 15 de abril (21:30): River Plate vs. Carabobo (VEN) (Local) - Copa Sudamericana, Fase de Grupos (Fecha 2).

Domingo 19 de abril: River Plate vs. Boca Juniors (Local) - Superclásico, Apertura 2026, Fecha 15. Hora a confirmar.

Domingo 26 de abril: River Plate vs. Aldosivi (Local) - Apertura 2026, Fecha 16. Hora a confirmar.

Jueves 30 de abril (21:30): RB Bragantino (BRA) vs. River Plate (Visitante) - Copa Sudamericana, Fase de Grupos (Fecha 3).



