La crisis económica continúa durante el gobierno de Javier Milei y los profesionales expresan su enojó en los medios.

Este martes se lleva a cabo en todo el país la cuarta Marcha Federal Universitaria, en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei, entre ellas el desfinanciamiento de la educación pública, los recortes presupuestarios en el sector y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios. La movilización reúne organizaciones estudiantiles, gremios docentes y distintos actores vinculados al sistema científico y académico.

Asimismo, la situación de los hospitales universitarios funciona como punto crítico en la movilización. Según denunciaron desde la UBA, los centros asistenciales no recibieron partidas operativas durante todo 2026. Hospitales como el Clínicas y el Instituto Roffo afirmaron que podrían funcionar apenas “45 días más” si no llegan los fondos nacionales. Asimismo, los médicos expresan su angustia en los distintos medios para reflejar la realidad de muchos estudiantes y trabajadores.

Durante un móvil en vivo de LN+ en Recoleta, una médica apuntó contra la gestión del gobierno de Milei: “La universidad pública está al servicio de toda la población, no puede ser que nosotros tengamos que decirle al gobierno de donde tiene que sacar el dinero”, aseguró.

Luego, criticó duramente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Soy médica, no puede ser que tenga que explicarle yo al gobierno. Pídanle a Adorni de dónde sacar la plata, que se dedicó a afanar desde que asumió”, aseguró haciendo alusión a los movimientos financieros no declarados, incluyendo un nuevo escándalo por supuestas criptomonedas.

La crisis económica continúa y los hospitales públicos están sufriendo

Para que funcionen correctamente los hospitales universitarios, los fondos están aprobados en el Presupuesto 2026, que les asignó una partida anual de 80.000 millones de pesos. Sin embargo, según denunciaron en una conferencia de prensa, la gestión de Javier Milei no transfirió el dinero correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril. De esta manera, los directivos de la red de hospitales universitarios aseguran que las dependencia clínicas podrían funcionar sólo 45 días más.