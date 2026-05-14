La escandalosa separación de un cantante tras más de 20 años: "Muchas infidelidades".

En la música hay historias de amor que parecen eternas, hasta que dejan de serlo. Y cuando se trata de un ícono de la música popular argentina como lo es Pablo Lescano, el impacto es inmediato. En los últimos días, se supo que su relación de más de 20 años con Cecilia Calafell había llegado a su fin, producto de infidelidades por parte de él.

La propia protagonista habló al respecto en su cuenta oficial de Instagram, donde expuso que "no solo ‘somos eso que nos contamos’, a veces nos podemos estar contando una historia diferente a la real. La realidad puede ser dura”. "Lo que no falla es tu historia, somos eso, somos todas las decisiones que tomamos, somos todas las elecciones que hicimos y a veces, aunque no es lo que quisieras contarte, es lo real y es lo que nos trajo hasta acá. Siempre eligiendo ser real y leal a mí a y a los míos”, concluyó.

Pablo Lescano y Cecilia Calafell cuando aún estaban juntos.

Pablo Lescano y Cecilia Calafell, separados tras más de 20 años juntos

Quien dio más detalles al respecto fue Fernanda Iglesias en Puro Show, que contó inicialmente: “Es una separación confirmada, es la separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell, su mujer de toda la vida, con la que está hace más de 20 años”.

Luego, comentó que “ella perdonó muchas infidelidades” y sumó que él “tiene un tema con la paternidad, que estaría como flojo de papeles". "Bianca, su hija mayor, cantaba con él; después quedó embarazada”, observó al respecto.