Pablo Lescano es acusado de infiel.

En la música tropical hay historias que parecen eternas hasta que dejan de serlo. Y cuando se trata de Pablo Lescano, el impacto es inmediato. En las últimas horas, se conoció una noticia que sacudió al ambiente: su separación de Cecilia Calafel tras más de dos décadas juntos.

La relación, que atravesó momentos intensos y una vida compartida con hijos en común, llegó a un punto de quiebre. Si bien los rumores de crisis venían circulando desde hace tiempo, ahora se confirmó lo que muchos intuían: cada uno sigue su camino por separado.

¿Por qué se separaron Pablito Lescana y su esposa?

La información fue revelada por Fernanda Iglesias, quien aportó detalles que no tardaron en generar repercusión. Según explicó, no se trató de una ruptura repentina, sino del desenlace de una acumulación de situaciones que se volvieron insostenibles.

“Es una separación fuerte”, aseguró la panelista, dejando entrever que el desgaste venía de larga data. Pero lo que más llamó la atención fue el motivo que habría terminado inclinando la balanza.

De acuerdo a lo que trascendió, Cecilia habría soportado durante años distintos episodios que terminaron afectando el vínculo. “Ella le aguantó muchas cositas”, fue la frase que resumió el trasfondo de la ruptura.

Entre esos puntos, aparecieron versiones sobre supuestos amoríos del líder de Damas Gratis, que con el tiempo se habrían vuelto imposibles de sostener dentro de la pareja.

Pablito Lescano se separó después de 20 años.

El proceso no fue inmediato. Hace algunos meses, ambos habrían decidido tomar distancia para atravesar una crisis que ya no podía resolverse dentro de la convivencia. Sin embargo, ese intento no logró recomponer la relación.

Más allá de los conflictos, el vínculo entre Lescano y Cecilia tiene una historia profunda. Fue ella quien lo acompañó en momentos difíciles de su vida, incluyendo etapas complicadas a nivel personal y de salud. Un detalle que muchos remarcan al analizar el peso emocional de esta separación.

La confirmación llegó de manera indirecta, a través de redes sociales, donde un comentario terminó de dejar en claro la situación actual. A partir de ahí, la noticia se instaló con fuerza.

En un año marcado por rupturas en el mundo del espectáculo, esta se suma a la lista de las más resonantes. No solo por el tiempo compartido, sino por todo lo que representaba la pareja.