Una encuesta sorprende al mundo libertario y al núcleo duro del gobierno de Javier Milei. El reciente estudio de la Universidad de San Andrés (UdeSA) evaluó la imagen de 21 dirigentes del oficialismo y la oposición entre los votantes que aprueban la gestión libertaria. El relevamiento es una radiografía del núcleo duro de Javier Milei, ese universo de votantes que todavía respalda al gobierno y que, según la misma encuesta, representa apenas el 36% del total de los argentinos consultados. El restante 61% desaprueba la gestión.

Dentro de ese 36%, los números que emergieron son, en algunos casos, exactamente los esperados. Y en otros, son una sorpresa que podría tener consecuencias políticas concretas de cara a 2027.

Según la encuesta adelantada por el diario Clarín, Javier Milei encabeza el ranking de imagen positiva entre sus propios votantes con un 84%. Lo sigue Patricia Bullrich con un 74% de la preferencias.

El tercer lugar del podio es donde aparece la sorpresa. Ese lugar lo ocupa Mauricio Macri, con un 54% de imagen positiva entre los votantes libertarios. Un dirigente que no integra La Libertad Avanza, que conduce un partido aliado con una historia de roces y tensiones, y que sin embargo logra superar en valoración a varios funcionarios del propio gobierno nacional.

Completan el listado de "los aprobados" el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y la vicepresidenta Victoria Villarruel, alejada abiertamente del gobierno libertario. Más atrás, con saldo ya negativo, aparece Elisa Carrió, que claramente no genera afinidad dentro de este segmento del electorado.

Por otra parte, el universo de figuras peronistas está dentro de los rechazados por el votante libertario. La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, registra el nivel de rechazo más alto del ranking: 93% de imagen negativa. Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la expresidenta, se ubica tres puntos por debajo, con 90%. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ex ministro Sergio Massa y el actual diputado nacional Juan Grabois también están dentro de los "no aprobados" por el núcleo duro del experimento libertario de Javier Milei.

Los otros nombres

Entre los puestos intermedios del ranking conviven figuras muy distintas y que no logran generar entusiasmo entre los votantes libertarios, aunque tampoco despiertan el nivel de rechazo que caracteriza al kirchnerismo.

La única figura del propio oficialismo en esta franja es la diputada Lilia Lemoine, con un balance negativo moderado que llama la atención dado que pertenece al espacio gobernante. El resto son opositores que intentan ocupar posiciones de centro o centroderecha sin demasiado éxito ante este electorado: el gobernador cordobés Martín Llaryora, el diputado Miguel Ángel Pichetto y el senador Martín Lousteau aparecen todos con más rechazo que apoyo.

Un caso aparte es el de Dante Gebel, el pastor e influencer que registra números algo mejores que sus compañeros de franja, aunque con un altísimo nivel de desconocimiento entre los encuestados. Sus porcentajes, en ese contexto, hay que leerlos con pinzas.

Lo que este tramo medio revela es que en la política argentina actual, la moderación no cotiza. Para el votante libertario, los matices no generan simpatía. El mapa se rige por lógica de bloques, y quien no está claramente adentro, está claramente afuera.