La CGT, dura contra Milei: "La libertad sindical no se reglamenta por decreto"

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su "más enérgico rechazo" a la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y denunció que los cambios vinculados a los sindicatos constituyen una "inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales".

"Expresamos nuestro más enérgico rechazo y advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la Reforma Laboral”, sostuvo la central obrera en un comunicado titulado "la libertad sindical no se reglamenta por decreto".

Para la CGT, el gobierno de Javier Milei quiere "avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país".

"Resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad", apuntó la central obrera, y agregó que el Ejecutivo "se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación, vulnerando el principio de división de poderes que sustenta nuestro sistema democrático".

En concreto, el decreto 407/2026 firmado por Javier Milei prevé modificaciones sobre negociación colectiva y funcionamiento, al mismo tiempo que dispone que determinadas actividades sindicales deberán informarse previamente a los empleadores para garantizar la continuidad operativa de las empresas.

Para la central obrera, estos cambios "constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna" de las organizaciones. "Afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo", plantearon.

En esa línea, la CGT remarcó que "la autonomía sindical, la libre organización y el derecho de las y los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno".

"Continuaremos luchando, en todas las instancias posibles, para garantizar condiciones de empleo dignas y la libertad del movimiento obrero para organizarse", resaltaron en el comunicado y prometieron llevar adelante "la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores, la libertad sindical, la negociación colectiva y la autonomía de las organizaciones gremiales".

Representación sindical

En materia sindical, la reglamentación incorpora mayores exigencias de verificación. Las asociaciones deberán presentar datos detallados de sus afiliados, y la autoridad de aplicación podrá contrastarlos con el SIPA y otras bases públicas. En casos de superposición de personerías gremiales, la entidad que busque desplazar a otra deberá superarla al menos en un 5% de afiliados cotizantes.

También se regula el crédito horario sindical: deberá comunicarse con al menos 48 horas de anticipación, no podrá acumularse ni cederse y deberá ser compatible con la continuidad operativa del establecimiento.