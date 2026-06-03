Cuidar el pelo durante la noche mientras dormís es tan importante como cuidarlo de día. Durante la noche, pasamos muchas horas acostados, dando vueltas sobre la cama, y eso genera fricción, quiebre y rotura del cabello.
Para disminuir este riesgo lo más posible, Melina Budek, creadora de contenido beauty, aconseja hacer estas cinco cosas antes de irte a dormir: "Aunque no lo crean, la noche es el momento más importante para cuidarlo, sobre todo para levantarte con un pelazo. Así que acá te van mis tips".
5 consejos para cuidar el pelo mientras dormís
1. Desenredarte el pelo
"Podés usar un cepillo de bambú o tangler teezer. Yo siempre arranco por las puntas para no romperlas y después voy subiendo", aconseja la creadora del video.
2. Sumar un aceite para el pelo
Podés usar cualquier aceite en el pelo que tengas o que consigas. Frotalo sobre tus manos (apenas una gotita) y aplicalo sobre las puntas. Esto va a hacer que tu pelo esté a la mañana siguiente "mucho más suave, sedoso y brillante".
3. Hair oiling
Entre una y tres veces a la semana, elegí algún aceite (especialmente que tenga biotina). "Esto ayuda mucho al crecimiento, a la caída. Vas a ponerlo en toda la raíz, vas a masajear muy bien y te vas a ir a dormir así", indica.
MÁS INFO
4. Hacerte algún peinado para ir a dormir
Las trenzas son la mejor opción de peinado para la noche. La idea es que sean sueltas, no apretadas, y que uses colitas preferentemente de satén para sostener el pelo. Esto va a ayudar a que no se te quiebre, rompa y caiga durante la noche.
5. Una funda de satén o gorro
Por último, lo ideal es que uses una funda o un gorro de satén, que generan menos fricción sobre el pelo y evitan el frizz a la hora de acostarse para dormir.