Las causas detrás del pelo finito: cuáles son los factores de la caída del cabello, según especialistas

La caída del pelo afecta tanto a hombres como a mujeres, y conocer sus causas es clave para prevenirla y combatirla. Los especialistas advierten que los factores que derivan en la alopecia pueden ser múltiples, ya sea desde estrés, desequilibrios hormonales hasta problemas digestivos.

Las 4 causas de la caída de pelo, según especialistas

La especialista Suzanne Cooper, nutricionista y fundadora de GLOWWA, explicó en declaraciones a The Independent las distintas causas de la caída de cabello y lanzó algunas recomendaciones para prevenirlo:

1. Estrés y otras enfermedades

Uno de los grandes factores que influyen en la caída del cabello o su disminución de volumen son los desequilibrios internos. Se trata del efluvio telógeno, una pérdida de cabello temporal que no es genética y se da en cualquier etapa de la vida. Entre sus causantes están el estrés intenso, deficiencias nutricionales, ciertas enfermedades y, en algunos casos, cirugías o partos. Sin embargo, en esos casos el pelo suele recuperarse cuando se atraviesa la causa de la caída de cabello.

La caída de pelo en personas jóvenes puede darse de manera temporada por enfermedades físicas o mentales

2. Desórdenes hormonales

Uno de los grandes momentos de caída de cabello es la menopausia, que reduce los niveles de estrógeno y favorece una mayor sensibilidad a la dihidrotestosterona (DHT), hormona que afecta los folículos pilosos. Cooper explicó que todos tienen esa hormona. "Los hombres tienen mayor cantidad, pero las mujeres en la menopausia pueden llegar a ser más sensibles a ella", apuntó.

3. Envejecimiento y genética

Con el paso del tiempo, el pelo y su densidad empiezan a cambiar. Siempre depende de la genética, el estilo de vida y los factores ambientales. “El cabello de todos cambia con la edad: no tendrás la misma calidad ni densidad de cabello a los 60 o 70 años que a los 20”, explicó la especialista.

Muchas veces la caída del pelo se debe estrés, desequilibrios alimentarios, genética y otras enfermedades

En ese sentido, recomendó mantener una limpieza consciente, con lavados suaves y una hidratación cuidadosa del cuero cabelludo. Y aclaró: “El champú no provoca la caída del cabello, solo desplaza los pelos sueltos que están listos para salir. No lavarse el cabello con la frecuencia necesaria puede empeorar la caída, por ello es fundamental limpiar regularmente el cuero cabelludo”.

4. Desequilibrios en la alimentación

La especialista señaló que la alimentación tiene un rol clave en la fortaleza capilar, ya que tiene una incidencia clave en el funcionamiento del organismo. "Debería ser lo primero que observemos cuando algo anda mal en el cuerpo, ya que una dieta equilibrada ayuda a regular las hormonas y a favorecer la salud intestinal", advirtió la especialista.

La especialista sostiene que el MSM (metilsulfonilmetano), presente en algunas verduras como la espinaca, es clave para reducir la inflamación sanguínea que puede llevar a la caída del cabello.