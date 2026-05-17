Chau Milanesas: Cerró un icónico local de CANNING en medio de la crisis generada por el Gobierno de Javier Milei

Cerró un importante local de milanesas.

La industria gastronómica es una de las más golpeadas por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y un importante local de milanesas cerró sus puertas para siempre y apuntó al contexto actual.

Se trata de el reconocido negocio Estación de Milanesas de Canning, Ezeiza, y que durante siete años funcionó en Lacarra 688 donde se convirtió en un lugar clásico de la localidad en pleno crecimiento gracias a su gran variedad de sanguches de milanesa, así como sus cervezas y platos clásicos.

"No fue una decisión fácil, pero el contexto actual hace imposible seguir como soñamos", marcaron desde el local a través de sus redes sociales comunicando el cierre.

"Estación de milanesas Canning fue un local que durante siete años trabajó para que tuvieran un servicio amable y comida de calidad en cada uno de sus pedidos", agregaron desde el lugar del sur del Conurbano.

En esa línea, desde el lugar finalizaron: "Hoy con mucha angustia nos toca despedirnos y cerrar nuestras puertas. Gracias por hacernos sentir parte de su hogar. Hasta siempre".

El cierre de Estación de Milanesas no es un hecho aislado, en los últimos dos años, el consumo en los bares y cervecerías cayó cerca de un 35 por ciento. En líneas generales la contracción del gasto impacta directamente en la gastronomía, con menor frecuencia de salidas y tickets promedio más bajos. También se puede ver que el modelo de grandes locales gastronómicos empieza a dar paso a esquemas más eficientes, con locales más chicos y nuevas ubicaciones.

Desde el comercio apuntaron contra el contexto económico actual.

Cerró el centro cultural Estación Canning y apuntaron contra el gobierno

La comunidad de Canning también sufrió recientemente el cierre de otro histórico lugar: Estación Viejo, un espacio cultural donde conviven la gastronomía y artísticas y shows al aire libre. Los encargaron del lugar que hace nueve años funciona en la vieja estación de la localidad del sur del Conurbano, anunciaron que tendrán que cerrar por decisión del Gobierno de Javier Milei.

"Llegó el día que no pensamos nunca que iba a llegar, el Estado nacional, que era el dueño legítimo de este espacio, lo concesionó a una empresa privada, por lo cual la estación en este momento la tenemos que dejar", comentó el encargado.

Y agregó: "¡Ahora toca reconvertirse y volver a empezar! La Estación Canning volverá a funcionar en otro lado, con el mismo espíritu y la misma alegría de siempre".