Milei admitió que cayó el salario real y justificó el ajuste: "Entiendo que la gente se sienta mal"

El presidente Javier Milei reconoció este jueves que durante su gestión "cayó el salario real" y admitió el malestar social por el freno de la actividad económica y la inflación. Sin embargo, defendió el rumbo económico de su gobierno y aseguró que el escenario alternativo "era una reverenda mierda". Además, reivindicó el rol de los "especuladores" en la economía y sostuvo que “están brindando un servicio”.

Durante una entrevista en Neura, Milei hizo referencia al impacto social del ajuste económico aplicado desde diciembre de 2023 y sostuvo que comprende el descontento de parte de la población. "Yo entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque cayó el salario real", afirmó el mandatario.

El jefe de Estado remarcó que las medidas tomadas por su gobierno evitaron una crisis aún mayor. "Cuando uno está en la silla eléctrica tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda", expresó, al justificar el fuerte ajuste fiscal y monetario impulsado por el Gobierno nacional.

Las declaraciones del Presidente llegan en medio de los debates sobre la recuperación económica y el poder adquisitivo de los trabajadores. En los últimos meses, distintos informes privados y oficiales marcaron una caída del consumo y dificultades para recomponer ingresos frente a la inflación acumulada, aunque desde la Casa Rosada siguieron insistiendo con que la realidad era la inversa.

Aunque el Gobierno destaca los datos de inflación y el equilibrio fiscal como señales positivas, Milei admitió que las consecuencias iniciales del programa económico afectaron a buena parte de la sociedad. El mandatario vinculó esa situación al contexto que heredó al asumir y defendió nuevamente la profundidad del ajuste. "Entiendo que la gente se sienta mal", insistió el libertario.

La defensa de los "especuladores"

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a reivindicar el rol de los especuladores dentro del funcionamiento del mercado y aseguró que cumplen una función clave para estabilizar precios. "Gracias a los especuladores la humanidad vive", afirmó.

Luego explicó que, según su visión, esos actores económicos compran productos cuando abundan y los venden en momentos de escasez, lo que contribuye a evitar mayores desequilibrios. "Cuando venían las cosechas muy grandes, esos tipos compraban barato y lo acumulaban. Y cuando venía el quilombo, básicamente vendían”, señaló. “Lo que hacían era estabilizar el precio”, sostuvo y agregó: "Están brindando un servicio. ¿Qué querés? ¿Que no ganen plata?".