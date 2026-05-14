El pueblito bonaerense de 12 manzanas, famoso por sus fiambres artesanales: ¿cómo llegar?

A poco más de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) existe un pueblito rural que en los últimos años empezó a ganar popularidad entre quienes buscan escapadas de fin de semana con buena gastronomía, tranquilidad y aire de campo. Se trata de Agustín Roca, una localidad del partido bonaerense de Junín que logró posicionarse como “la Capital del Fiambre” gracias a su histórica producción de embutidos artesanales.

Con apenas 12 manzanas y cerca de mil habitantes, este rincón campestre mantiene el ritmo pausado típico del interior bonaerense. Calles tranquilas, antiguas construcciones ferroviarias y almacenes tradicionales forman parte de un paisaje que atrae cada vez más visitantes desde el AMBA.

¿Cómo es Agustín Roca, el pueblito bonaerense famoso por sus fiambres artesanales?

La identidad de Agustín Roca está profundamente ligada a la gastronomía. La localidad ganó reconocimiento provincial por la elaboración de chacinados y fiambres caseros, una tradición impulsada por familias de inmigrantes italianos que se instalaron en la zona hace más de un siglo. Salames, bondiolas, jamones y longanizas son algunos de los productos que hoy funcionan como sello distintivo del pueblo.

Uno de los lugares más visitados es La Casona Del Fiambre, un clásico restaurante de campo conocido por sus picadas abundantes y sus productos regionales. También se destaca Fiambres 383.

Lejos de dormir en laureles, la fama gastronómica terminó de consolidarse con la Fiesta Provincial del Fiambre, un evento que reúne productores locales y visitantes de distintos puntos del país. Durante la celebración se realizan degustaciones, shows folklóricos y ferias gastronómicas que transforman al pueblo en uno de los polos turísticos rurales más concurridos de la región.

¿Qué hacer en Agustín Roca, el pueblito Capital del Fiambre?

Aunque la gastronomía es el principal atractivo, Agustín Roca también ofrece un recorrido ligado a la historia y la tradición bonaerense. Uno de los sitios emblemáticos es Estación Agustín Roca, que conserva parte de la arquitectura ferroviaria que dio origen al crecimiento del pueblo.

La localidad además mantiene un fuerte vínculo con el folklore argentino, ya que allí pasó parte de su infancia el músico y poeta Atahualpa Yupanqui. Muchos visitantes aprovechan la escapada para recorrer sus calles históricas y disfrutar del ambiente rural que todavía conserva costumbres tradicionales del interior bonaerense.

¿Cómo llegar a Agustín Roca desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para llegar en auto a Agustín Roca desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más habitual es por Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 7 hasta Junín, desde donde se accede por caminos provinciales. También hay servicios de micros hasta Junín y conexiones locales hacia la Capital del Fiambre.