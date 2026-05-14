La campera de tweed coreana que desplaza a los tapados este invierno 2026

El tweed vuelve en versiones urbanas, modernas y mucho más relajadas.

Hace tiempo que la cosmética coreana dejó de ser la única embajadora de Seúl en el mundo. La moda también empezó a beber de esa fuente, impulsada por los looks que aparecen en los K-dramas y por el street style de una ciudad que marca tendencia. Este otoño-invierno 2026, la prenda que más crece es la campera de tweed, una alternativa que promete destronar a los abrigos de siempre.

Con una estética elegante pero descontracturada, estas chaquetas logran elevar cualquier outfit sin que pierdas comodidad. La clave está en la reinterpretación: el tweed, que durante años estuvo asociado a un estilo más acartonado, ahora aparece en versiones urbanas, modernas y mucho más fáciles de usar en la vida cotidiana sin que parezca que te vestiste para una ceremonia.

Cómo son las camperas coreanas que se vienen

Inspiradas en siluetas clásicas pero adaptadas a las tendencias actuales, las camperas de tweed vuelven con cortes más jóvenes y relajados. Se destacan por sus botones protagonistas, las texturas armadas y ese aire pulido que automáticamente hace ver más elegante cualquier look sin demasiado esfuerzo.

Entre los modelos que más se van a ver esta temporada aparecen las camperas cortas a la cintura, los diseños oversized, las versiones tipo blazer y los modelos de inspiración vintage. La paleta de colores se mueve en tonos neutros como el negro, el gris, el crema y el bordó. La idea es combinar sofisticación y comodidad en un mismo outfit sin que una cosa esté peleada con la otra.

Por qué desplazan a los tapados y a las puffers

Durante varias temporadas, los tapados largos y las camperas puffers oversized reinaron sin competencia. Eran el comodín para los días de frío. Pero este año el tweed viene a ofrecer algo distinto: una opción que abriga, que se ve bien y que no suma el volumen excesivo que a veces resulta incómodo para moverse en la ciudad.

La campera coreana de tweed tiene la ventaja de ser más corta y más versátil. No solo funciona como abrigo, sino que también actúa como pieza central del look. Con un buen par de jeans y unas zapatillas, ya tenés un outfit resuelto. Con una falda y botas, pasa a ser la apuesta perfecta para una salida nocturna sin necesidad de cambiar de prenda.

Cómo combinar la tendencia favorita de los K-dramas

El denim aparece como el aliado natural de estas chaquetas. Los jeans relajados ayudan a bajarle la formalidad al tweed y generan ese contraste entre lo clásico y lo casual que domina la moda actual. Los modelos wide leg, los rectos y los de lavado vintage son los más elegidos para acompañarlas sin robarles protagonismo.

Una misma campera te sirve para la oficina o una salida.

En los pies, las zapatillas urbanas, las botas minimalistas y los mocasines chunky son las opciones que mejor cierran la fórmula. La gran ventaja de esta tendencia es que una misma campera puede funcionar para la oficina, para un plan de fin de semana o para una salida nocturna dependiendo de cómo la combines y con qué accesorios la acompañes.