Un blazer oversize y un jean vintage alcanzan para un look perfecto.

Blazers oversized, jeans vintage y remeras blancas. El estilo Model Off-Duty vuelve a pisar fuerte en 2026 con la bendición de famosas como Hailey Bieber, Kendall Jenner y Kaia Gerber. Te contamos en qué consiste esta estética effortless, qué prendas no te pueden faltar y por qué es mucho más que una moda pasajera.

De qué se trata el estilo Model Off-Duty

"El estilo Model Off-Duty nace de la necesidad de las modelos de vestirse de manera práctica para ir de un casting a otro, viajar o pasar largas jornadas de trabajo, pero sin perder estilo", explica Alejandra Boland, consultora de negocios internacionales de moda. Esa necesidad de comodidad y practicidad se transformó en una estética deseada y copiada en todo el mundo.

Aunque el concepto existe hace años, en 2026 encuentra un terreno perfecto para volver a brillar. El auge del quiet luxury, esa tendencia que valora el lujo silencioso sin logos estridentes, y el regreso de las prendas básicas que resisten temporada tras temporada le dieron un nuevo impulso a este estilo que parece fácil de lograr pero tiene su ciencia.

Las prendas clave para copiar el look

La estética Model Off-Duty se construye a partir de piezas simples y atemporales que probablemente ya tengas en tu placard. Un blazer de corte masculino, unos jeans vintage, una musculosa blanca o una remera lisa pueden convertirse en la base de un look impecable sin demasiado esfuerzo. La magia está en la combinación, no en la complejidad de las prendas.

También entran en escena las camperas de cuero, los trenchs clásicos, los sweaters tejidos y los mocasines, que aportan ese aire relajado pero elegante que define a la tendencia. A diferencia de otros estilos más cargados, acá no hay espacio para logos gigantes ni colores que griten. La paleta se mueve entre negros, blancos, grises, beige y marrones, y los accesorios acompañan desde la sutileza.

La paleta se mueve entre negros, blancos, grises, beige y marrones.

Beauty look: natural, fresco y sin excesos

El maquillaje y el pelo también juegan en el mismo equipo. Pelo recogido sin demasiada producción, maquillaje casi imperceptible y piel luminosa refuerzan una estética que busca verse natural, fresca y auténtica. Justamente ahí está el gran secreto del Model Off-Duty: parecer despreocupada, aunque en realidad cada detalle esté cuidadosamente pensado.

No se trata de salir a la calle sin arreglarse, sino de encontrar ese equilibrio donde el esfuerzo no se nota. Es un look que dice "me puse lo primero que encontré", pero que en el fondo esconde una curaduría inteligente de prendas, texturas y colores que nunca fallan. Los anteojos de sol negros, las carteras estructuradas y la joyería minimalista terminan de cerrar la fórmula.

La tendencia invita a invertir en prendas versátiles, duraderas y combinables.

Por qué también es una forma de consumo inteligente

Además de ser visualmente atractivo, el Model Off-Duty propone una relación más consciente con la ropa que compramos. Boland lo resume con claridad: "La tendencia invita a invertir en prendas versátiles y duraderas, que puedan usarse muchas veces y combinarse entre sí". No se trata de acumular, sino de elegir con criterio.

En un contexto donde se habla cada vez más de consumo responsable, este estilo demuestra que el verdadero lujo puede encontrarse en los básicos bien elegidos. Un buen blazer, un jean que te quede perfecto y una remera de calidad pueden rendir más que diez prendas de moda fugaz que terminan juntando polvo al fondo del placard sin que nadie las use.