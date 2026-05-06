Las western quedan perfectas con jeans rectos o vestidos boho.

En 2026, las botas se posicionan como el accesorio infaltable para renovar el guardarropa femenino durante el otoño y el invierno. Este año, la clave está en combinar comodidad con texturas suaves y un estilo relajado que se adapta a distintos looks.

Las tonalidades neutras, la gamuza y las alturas variadas marcan la tendencia principal de esta temporada. Por eso, te presentamos las cinco opciones de botas que vas a querer usar durante toda la temporada, desde las más casuales hasta las más sofisticadas.

Las 5 botas trendy de este otoño-invierno 2026 que no te tenés que perder

Estas cinco propuestas muestran cómo las botas van a ser las verdaderas protagonistas de la temporada otoño-invierno de este 2026, combinando estilos diversos que permiten crear looks cómodos, elegantes o con mucha personalidad. Conocelas:

1. Botas Altas "Slouchy" (Arrugadas): Se llevan con una caña arrugada que aporta un aire chic y desenfadado. Su altura llega hasta la rodilla o un poco más abajo, y son ideales para combinar con vestidos midi fluidos o faldas con vuelo, jugando con el movimiento y la comodidad. Son botas que tienen personalidad propia.

Las botas slouchy se combinan con vestidos midi fluidos o faldas con vuelo.

2. Botas y Botines "Western" (Texanas): La moda country sigue fuerte en 2026, con modelos en gamuza y piel que van desde tonos neutros hasta detalles más osados. Estas botas de altura media o al tobillo quedan perfectas con jeans rectos o ajustados, y también con minifaldas o vestidos boho para un look relajado y con onda. Las texanas con el clásico infalible.

3. Botas Biker "Chunky" (Con suela gruesa): Pensadas para quienes buscan un estilo urbano y funcional, estas botas motoqueras con hebillas y suelas robustas aportan mucha actitud. Su caña media las hace ideales para contrastar con vestidos livianos o pantalones sastreros, logrando un aire moderno y versátil.

Las biker con suela gruesa son ideales para looks urbanos y funcionales.

4. Botas de Montar (Estilo Ecuestre): Minimalistas y elegantes, estas botas planas o con taco bajo son una opción atemporal y cómoda. Con altura hasta la rodilla, se combinan muy bien con pantalones ajustados como skinny jeans o leggins por dentro, o con vestidos de corte simple para un estilo sobrio y sofisticado.

5. Botas de piel clásica con tacón fino: Para las ocasiones más formales y sofisticadas, el tacón fino en punta afilada se impone, especialmente en colores como blanco, negro o burdeos. Estas botas de caña alta elevan cualquier outfit y quedan perfectas con trajes de sastre, faldas tubo o vestidos de noche.