San Lorenzo vs Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo visitará este martes a Deportivo Cuenca en Ecuador con la misión de sostener el liderazgo del Grupo D y dar un paso clave hacia la clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana 2026. El Ciclón llega como único líder e invicto de la zona, con cinco puntos en tres presentaciones, mientras que el conjunto ecuatoriano lo escolta a una unidad. El duelo se disputará en la altura de Cuenca, a 2.560 metros sobre el nivel del mar, una condición que históricamente complica a los equipos visitantes.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Deportivo Cuenca, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Deportivo Cuenca?

El partido entre San Lorenzo y Deportivo Cuenca por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este martes 5 de mayo de 2026, desde las 23:00 horas (hora argentina), en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro. El encuentro será dirigido por el árbitro chileno José Cabero. La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN para toda la Argentina y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney+ Premium.

El cruce llega en un momento bisagra del grupo, con apenas un punto de diferencia entre ambos protagonistas y un escenario abierto. Una victoria del Ciclón lo dejaría muy cerca de los octavos de final, mientras que un triunfo del Expreso Austral lo treparía al primer lugar y modificaría por completo el panorama de la zona, en la que Recoleta de Paraguay (3 puntos) y Santos de Brasil (2 puntos) todavía siguen en carrera.

El equipo de Gustavo Álvarez llega como líder del Grupo D con 5 unidades, producto del empate 1-1 ante Recoleta en Paraguay, la victoria 2-0 frente al propio Cuenca en el Nuevo Gasómetro y un valioso 1-1 frente al Santos de Neymar en su última presentación continental. En el plano local, el equipo de Boedo viene de caer 2-1 en el clásico ante Independiente, aunque de todos modos logró meterse en los playoffs del Torneo Apertura, donde enfrentará a River el próximo fin de semana.

Para esta visita, Álvarez planea cuatro modificaciones respecto al equipo que perdió ante el Rojo. La principal novedad es el regreso del arquero paraguayo Orlando Gill, ya recuperado de la sobrecarga muscular en el aductor izquierdo que lo marginó del clásico, y que vuelve a la titularidad en lugar de José Devecchi. Además, ingresarían los mediocampistas Juan Cruz Rattalino, Teo Rodríguez Pagano y Nahuel Barrios en lugar de Facundo Gulli, Mathías De Ritis y Matías Reali, respectivamente, en una formación pensada para sumar dinamismo y darle descanso a algunos titulares de cara al cierre del Apertura.

Por el lado del local, Deportivo Cuenca se ubica en la segunda posición del grupo con 4 unidades. El conjunto azuayo debutó con una victoria sorpresiva por 1-0 ante Santos en condición de local, luego cayó 2-0 frente a San Lorenzo en Buenos Aires y en la última jornada igualó 0-0 con Recoleta en Paraguay. El equipo conducido por el argentino Jorge Célico tiene una marcada impronta nacional: nueve futbolistas argentinos integran el plantel, entre ellos Facundo Ferrero, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Lucas Mancinelli y Nicolás Leguizamón, referencia de gol del equipo.

En el frente doméstico, el Expreso Austral atraviesa una campaña irregular pero competitiva. Llega con el envión de haberle ganado 2-1 a Técnico Universitario por la duodécima fecha de la Liga Ecuabet y se ubica séptimo con 17 puntos. La altura del Alejandro Serrano Aguilar y el respaldo de su gente serán dos factores que el Cuenca intentará explotar al máximo para dar el golpe y meterse en lo más alto del grupo.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Gonzalo Abrego, Juan Cruz Rattalino; Teo Rodríguez Pagano, Nahuel Barrios; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega; Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González, Melvin Díaz; Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Célico.

Deportivo Cuenca vs San Lorenzo: ficha técnica