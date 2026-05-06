La bilateral de Bullrich en Chile y el intento del PRO para ordenar su vínculo con LLA para lograr una alianza

La política territorial y electoral entra en una etapa de movimientos constantes. Mientras Patricia Bullrich busca afianzarse con una gira que incluyó a José Antonio Kast y Mario Desbordes en Chile, la cúpula del PRO bonaerense busca ordenar la convivencia con La Libertad Avanza en Buenos Aires en una cumbre de gestión junto a Diego Santilli. La intención del ministro del Interior y de Cristian Ritondo, presidente del partido bonaerense, es avanzar en una alianza que exceda a los espacios amarillo y violeta para intentar ganarle al peronismo. En paralelo, el oficialismo completa la semana con la presentación del libro de Diego Valenzuela, que vuelve a insertarse en el escenario con miras al año electoral.

La bilateral de Bullrich

Patricia Bullrich culminó su visita a Chile con una reunión bilateral con el presidente del país trasandino, José Antonio Kast. Ambos mantienen una relación de amistad previa y si bien no estaba previsto que se encontraran, el mandatario se enteró de la presencia de la senadora de La Libertad Avanza y pidió verla. El balance del viaje fue resumido en una sola palabra: “Impecable”. Oficialmente, se comunicó que la conversación giró en torno a “la experiencia de Argentina en el combate al crimen organizado”, vivencia que aquella Nación busca “recoger” para hacer frente a la delincuencia. Mismo mensaje compartió la exministra en X, donde también destacó la misión que Kast le confió a Javier Milei: exportar el modelo argentino a tierras chilenas. “Hoy damos el primer paso y el inicio de una doctrina compartida”, anunció la funcionaria.

La agenda de Bullrich en Montevideo y en Chile fue a título personal. La senadora no viajó en representación del Gobierno ni del Estado argentino, dado que ese no es su rol. Ambas visitas y reuniones fueron programadas por y para ella, por fuera de su rol dentro de la administración actual. Las recorridas en el país trasandino incluyeron un mitin con el alcalde de Santiago de Chile —con quien adelantó una plataforma de campaña para la CABA—, presencia en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y una exposición en La otra Mirada. En tanto, en tierras orientales se mostró en la Fundación Manantiales. Siempre con la seguridad como eje.

A mejorar la relación

Durante dos horas, Cristian Ritondo reunió a los intendentes del PRO bonaerense y a Diego Santilli, en su calidad de secretario de Municipios y ministro del Interior, en la sede del partido ubicada en la calle Balcarce. Ambos dirigentes mostraron una postura muy clara de cara al 2027: el funcionario consideró que es necesario concretar una alianza que exceda el vínculo entre La Libertad Avanza y el sector amarillo, incluyendo al radicalismo, para lograr un frente amplio capaz de vencer al peronismo, lo que fue avalado por el presidente del espacio.

Más allá de esa posición preliminar, la cita estuvo centrada en la gestión, en la territorialidad y en cómo mejorar la coordinación con el Gobierno nacional para mostrar una convivencia fluida en los distritos antes de abordar la misión de concretar una alianza electoral. Durante el mitin, según resumió uno de los presentes, Santilli ofreció su mediación para lograr una mejor relación con La Libertad Avanza en los distritos. El ofrecimiento se puso sobre la mesa luego de que cada uno de los jefes comunales expusiera la situación en sus territorios, desde lo político hasta las desconexiones entre el distrito y la Nación.

Los mandatarios compartieron los avances en las respectivas gestiones, las complejidades en la administración y el vínculo con los libertarios, tal como describió otro de los dirigentes presentes en las oficinas del centro porteño. En la reunión no hubo espacio para conversar sobre recursos, según confió un referente, ya que el ministro planteó que no disponía de ellos. Así, solo se abordaron ejes vinculados a la vida cotidiana de los distritos, desde ordenanzas hasta rendiciones de cuentas, enmarcadas en la necesidad de una mejor convivencia con los libertarios.

Fue un encuentro descrito como “positivo”, el primero de una futura serie de reuniones en las que, se espera, comiencen a crecer las coincidencias y los consensos en torno a una política de Estado. De hecho, se acordó sostener esta modalidad de trabajo y convocar próximamente a una reunión con concejales del PRO bonaerense, en línea con la reactivación de la actividad orgánica del partido en toda la provincia. La intención es poder ordenar los distritos para llegar con fortaleza y aspiraciones al año electoral, sabiendo que para ganar la provincia es necesario triunfar en cada uno de los territorios.

De la reunión participaron Cristian Ritondo (Presidente del PRO Buenos Aires y del Bloque PRO Diputados), Diego Santilli (dirigente del PRO y Ministro del Interior), Soledad Martínez (Vicepresidenta del PRO Buenos Aires e Intendenta de Vicente López), Marcelo Matzkin (Intendente de Zárate), Juan Ibarguren (Intendente de Pinamar), Fernando Bouvier (Intendente de Arrecifes), Jorge Etcheverry (Intendente de Lobos), Sebastián Abella (Intendente de Campana), Javier Martínez (Intendente de Pergamino), María José Gentile (Intendente de 9 de Julio), Juan Fiorini (Intendente de Junín), Guillermo Montenegro (Intendente en uso de licencia de General Pueyrredón y Senador provincial), Agustín Neme (Intendente interino de General Pueyrredón), Alejandro Rabinovich (Presidente del Bloque PRO Diputados BA) y Pablo Petrecca (Presidente del Bloque PRO Senado BA).

Un libro y una sorpresa

El senador provincial de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, volverá a las primeras planas con la presentación de su libro "Belgrano, el primer liberal”, publicado por la editorial Hojas del Sur (Colección Faro), con un prólogo del presidente Javier Milei y, según adelantaron, un “show sorpresa imperdible”.

El evento tendrá lugar este miércoles en la sala Julio Cortázar de la Feria del Libro a las 19, con la intención de explorar la figura del prócer: “Todos lo conocemos en su faceta militar y creador de la Bandera pero pocos sabemos que fue nuestro primer gran economista”, explicó Valenzuela. Y agregó: “Esta vez cuento cómo introdujo las ideas de Adam Smith y por qué entendió que el país solo sale adelante con inversión, desarrollo productivo y trabajo genuino”.