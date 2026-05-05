Confucio, filósofo chino: "Lo que no desees para ti mismo, no se lo hagas a los demás"

En un mundo marcado por el individualismo y la crisis de los vínculos comunitarios, el pensamiento de Confucio recobra una vigencia inesperada.

Esta frase, conocida universalmente como la Regla de Oro, es el pilar fundamental de la ética confuciana. En los Analectas (la recopilación de sus enseñanzas), aparece bajo el concepto de Shu, que suele traducirse como "reciprocidad" o "empatía".

En un mundo marcado por el individualismo y la crisis de los vínculos comunitarios, el pensamiento de Confucio recobra una vigencia inesperada. A siglos de su existencia, las enseñanzas del maestro chino proponen una revolución basada en la educación, el respeto y la responsabilidad colectiva.

Nacido en el año 551 a.C. en una China fragmentada por guerras y corrupción, Confucio (Kong Fuzi) no buscó crear una religión, sino un sistema ético capaz de ordenar el caos social. Su premisa era clara y directa: para tener un Estado justo, primero debemos cultivar la virtud individual.

Qué significa esta frase en la filosofía de Confucio

La diferencia entre "hacer" y "no hacer"

A diferencia de la versión cristiana posterior ("Trata a los demás como quieras ser tratado"), la versión de Confucio se presenta a menudo en negativo. Por esto se le llama a veces la "Regla de Plata".

Mientras que la regla positiva invita a la acción (que puede ser invasiva si el otro no quiere lo mismo que tú), la regla de Confucio invita a la autolimitación .

Es un ejercicio de introspección: antes de actuar, mido el impacto de mi acción usando mis propios sentimientos como escala.

Nacido en el año 551 a.C. en una China fragmentada por guerras y corrupción, Confucio (Kong Fuzi) no buscó crear una religión, sino un sistema ético capaz de ordenar el caos social.

El concepto de Ren (Humanidad)

Para Confucio, esta regla no es un simple consejo de cortesía, sino la vía para alcanzar el Ren, que es la virtud suprema del ser humano (bondad, benevolencia o humanidad).

No puedes ser una persona "noble" o "superior" ( Junzi ) si no eres capaz de ponerte en el lugar del otro.

En la estructura social de su época, esto servía para mantener la armonía: si un gobernante no desea ser oprimido, no debe oprimir; si un hijo no desea ser ignorado, no debe ignorar a sus padres.

Un método práctico, no una revelación divina

A diferencia de otras tradiciones donde estas reglas vienen de un mandato de Dios, Confucio la propone como un método lógico y humano. Él creía que el orden social no se lograba con leyes castigadoras, sino con individuos que cultivaran esta sensibilidad interna. Si cada persona aplica el Shu, los conflictos desaparecen porque nadie buscaría infligir en otro lo que le resultaría doloroso a sí mismo.

El diálogo original de Confucio

La frase aparece de forma más clara en el Libro 15, capítulo 23 de los Analectas. Un discípulo llamado Zigong le preguntó a Confucio:

"¿Existe una sola palabra que pueda servir como principio de conducta para toda la vida?"

Confucio respondió: "Quizás sea la palabra reciprocidad (Shu): lo que no desees para ti mismo, no se lo hagas a los demás".