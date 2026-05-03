El lunes 4 de mayo arranca el juicio contra el detenido que habría planeado atacar a las princesas Amalia y Alexia (Instagram/@koninklijkhuis).

En febrero pasado, las autoridades neerlandesas capturaron a un hombre de 33 años en La Haya, sospechado de preparar un ataque contra las princesas Amalia y Alexia, hijas del rey Guillermo y la reina Máxima, y el próximo lunes 4 de mayo arranca el proceso judicial en su contra. La noticia sacudió al país debido a la gravedad de los indicios encontrados durante la detención.

El detenido llevaba consigo dos hachas con inscripciones que generaron alarma, junto a un documento manuscrito donde figuraban los nombres de las princesas acompañados por la palabra neerlandesa "bloedbad", que significa "baño de sangre". Además, en las hachas se podían leer grabados como "Mossad", la agencia de inteligencia israelí, y "Sieg Heil", un saludo nazi, lo que profundizó la preocupación de las autoridades.

La Fiscalía de La Haya mantiene en reserva muchos detalles sobre el caso y el sospechoso, aunque un vocero confirmó que se trata de una persona vulnerable. Por su parte, el abogado defensor decidió no brindar información adicional a la prensa. Se espera que en los tribunales se revelen más datos en los próximos días, posiblemente este lunes, mientras crece la inquietud por la seguridad de la familia real.

Los antecedentes que preocupan a la realeza

Este no es el primer episodio de amenazas que enfrenta la princesa Amalia. En 2022, por motivos de seguridad, no pudo mudarse a una residencia estudiantil en Ámsterdam. Más tarde, durante una visita a Sint Maarten en 2023, la heredera expresó que atravesaba un momento complicado y extrañaba la vida común. Por esta razón, vivió y estudió más de un año en Madrid, donde pudo disfrutar de mayor libertad y anonimato.

En abril de 2024, Amalia habló públicamente sobre su estadía en España, describiéndola como una etapa maravillosa: "Por circunstancias, tuve que trasladarme a Madrid y debo decir, sinceramente, que fue una época maravillosa". En la capital española, incluso inauguró un jardín de tulipanes junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, y afirmó sentirse feliz de regresar a Holanda, aunque valoró la libertad que obtuvo en Madrid.

La princesa también expresó su gratitud hacia Madrid y sus habitantes: "Debido a circunstancias especiales, tuve el privilegio de residir un año en vuestro bello Madrid. La calidez con la que fui recibida propició que considerase Madrid mi casa durante un tiempo, por eso deseo mostrar mi profundo agradecimiento a Madrid, a sus habitantes y a todos los que lo hicieron posible".