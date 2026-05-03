Volkswagen presentó la nueva generación de uno de sus modelos más icónicos y será totalmente eléctrico

Volkswagen presentó el nuevo Polo.

La automotriz alemana Volkswagen presentó la nueva generación de su icónico Polo, un modelo que tiene más de dos décadas en el mercado y que ya vendió más de 20 millones de unidades en todo el mundo.

Este renovado modelo se llamará ID. Polo iniciará una nueva etapa alineada con la estrategia de electrificación de la marca, ya que llegará totalmente eléctrico y ya comenzó su preventa.

El nuevo Volkswagen ID. Polo fue desarrollado sobre la plataforma MEB+, la arquitectura específica para vehículos eléctricos del grupo, y estará disponible con tres niveles de potencia, 85 kW, 99 kW y 155 kW, y dos opciones de batería.

Todos cuentan con tracción delantera y mantienen el posicionamiento dentro del segmento B con una dimensión de 4,05 metros de largo, 1,8 metros de ancho, 1,53 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,60 metros.

Las versiones de menor potencia incorporan un paquete de 37 kWh (netos), con una autonomía de hasta 329 kilómetros y una carga rápida en corriente continua que permite pasar del 10 al 80 por ciento en aproximadamente 23 minutos.

Por su parte, la variante más potente utiliza una batería de 52 kWh que eleva ese rango hasta 454 kilómetros bajo ciclo WLTP y registra una carga rápida en unos 24 minutos.

Cuánto costará el nuevo Polo eléctrico

Respecto del interior del vehículo, cuenta con un tablero de instrumentos de 10″ y una pantalla central de 13″ para el sistema multimedia y, en respuesta a algunas críticas de modelos pasados, mantiene algunos controles físicos.

Otro punto importante es que incorpora de serie sistemas referidos a las asistencias a la conducción, como mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, frenado de emergencia y un asistente de manejo semiautónomo que, además del guiado longitudinal y lateral, puede interactuar con semáforos dentro de ciertos parámetros operativos.

La viene en tres niveles de equipamiento, Trend, Life y Style y las versiones más completas agregan elementos como iluminación matricial LED, climatización bizona, asientos con calefacción y funciones adicionales de asistencia visual para el conductor, sonido premium, techo panorámico y asientos con función de masaje.

Este fin de semana tuvo el lanzamiento comercial en Alemania con un precio inicial de 33.795 euros para la versión Life con 155 kW y batería de 52 kWh. El resto de las variantes de motorización y equipamiento llegarán en verano, con la más accesible arrancando desde un valor de 24.995 euros.