La carga súper veloz de los autos eléctricos.

Por una nueva tecnología desarrollada por una automotriz, varias ciudades de China, la batería del auto eléctrico se carga completamente en el mismo tiempo que se tarda en llenar el tanque de un vehículo con motor a combustión.

Esta innovación, que parecía imposible hace unos años, ya está disponible gracias a la tecnología Flash Charging desarrollada por BYD, el mayor fabricante de vehículos electrificados del mundo. La empresa china apunta a tener al menos 20 mil puntos de carga súper potentes instalados para fines de 2026, impulsando así la adopción masiva de autos eléctricos.

Los cargadores Flash Charging pueden llenar el 70 por ciento de la batería en apenas 5 minutos y completar la carga total en 9 minutos. Para ponerlo en perspectiva, estos dispositivos entregan hasta 1.500 KW de potencia por conector, cuando los más potentes disponibles en Argentina apenas alcanzan un 10 por ciento de esa cifra.

Cómo funciona la carga rápida de los autos eléctricos

En una demostración en Zhengzhou, ciudad situada entre Beijing y Shanghai, se pudo comprobar la eficacia de esta tecnología. Los cargadores, con una estructura en forma de T que permite atender dos vehículos al mismo tiempo, hacen que la recarga sea rápida y cómoda, ya que la "manguera" cuelga y se desplaza fácilmente para conectar el auto sin esfuerzo.

Sin embargo, la velocidad de carga depende también de la capacidad del vehículo para recibir electricidad. En la prueba se utilizó un Z9GT de Denza, marca de lujo de BYD que tiene a Daniel Craig como embajador en Europa. Este modelo híbrido enchufable posee una batería de más de 68 kWh y puede aceptar hasta 1.000 KW de potencia de carga, algo extraordinario en comparación con otros eléctricos de alta gama como el Porsche Taycan, que admite hasta 320 KW.

Gracias a esta capacidad, el Z9GT puede pasar del 10 al 70 por ciento de carga en 5 minutos y alcanzar el 97% con sólo 4 minutos más. Esto derriba uno de los principales obstáculos que enfrentan los autos eléctricos: el tiempo de recarga.

Durante la exhibición, fue impresionante ver cómo el porcentaje de batería aumentaba casi en tiempo real, sumando kilómetros de autonomía a un ritmo de 2 kilómetros por segundo de carga. Además, el diseño del cargador facilita la manipulación, ya que la estructura en T sostiene la manguera y permite moverla fácilmente al lugar que necesite el usuario.