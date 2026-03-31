La nueva ola de autos eléctricos que llegan a la Argentina en 2026

En mercados como el norteamericano, las pick ups dominan el ranking de ventas desde hace más de cuatro décadas. En Argentina, durante años, modelos como el Gol y el Corsa mantuvieron una estabilidad única, pero desde 2018 esa hegemonía se rompió con el liderazgo de los Toyota Etios y Hilux.
Después de un período de incertidumbre, un sedán de tres volúmenes, el Fiat Cronos, logró imponerse y el auge de aplicaciones de movilidad que impulsaron su popularidad. Sin embargo, el formato sedán comenzó a perder terreno frente a la creciente preferencia por SUVs y pickups, que hoy dominan el mercado nacional.
La caída del segmento tricuerpo no es solo una sensación, sino un hecho medible: en diciembre de 2015, el Chevrolet Classic lideró con más de 1600 unidades mensuales y un total anual cercano a 29.000 vehículos. Otros modelos como el Toyota Corolla y Fiat Siena también tenían una presencia destacada. Diez años después, al cierre de 2025, el Cronos fue el único sedán con volúmenes relevantes, manteniendo ese número anual pero dejando atrás a otros clásicos que quedaron relegados.
Este descenso se refleja en la participación de los sedanes, que bajó de casi el 16% del mercado en 2015 a alrededor del 11% en 2025. Mientras tanto, SUVs y pickups aumentaron su cuota del mercado de menos del 30% hace una década a aproximadamente el 65% en la actualidad, impulsados por la expansión de SUVs compactos y medianos y el crecimiento sostenido de pickups.
La llegada de nuevos sedanes a Argentina
No obstante, el panorama comienza a cambiar gracias a la llegada de nuevas propuestas chinas que no apuestan a productos económicos o residuales, sino a modelos que combinan mayor tamaño, tecnología avanzada y electrificación. Así, el sedán vuelve a ganar protagonismo en la Argentina desde un lugar renovado.
Entre las novedades se destacan varios modelos eléctricos e híbridos que amplían la oferta. Por ejemplo, el Chery Arrizo 8, un sedán mediano de más de 4,75 metros con motor naftero 1.5 turbo y sistema eléctrico que entrega 205 CV. Su batería de 18,6 kWh le otorga una autonomía eléctrica de hasta 101 km y una autonomía combinada superior a 1300 km.
Por su parte, el BAIC EU5, ya presente en el mercado local, cuenta con motor eléctrico de 163 CV, batería de 49,6 kWh y autonomía homologada de 416 km. Destaca por su capacidad de carga rápida, alcanzando el 80% en solo 30 minutos, y está pensado para un uso práctico y eficiente.
El BYD Seal se posiciona como una propuesta más deportiva y potente, con versiones que superan los 500 CV y aceleran de 0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos. Este sedán eléctrico de 4,8 metros utiliza la batería Blade y ofrece autonomías cercanas a los 570 km, apuntando a un segmento premium.
El Changan Eado Plus iDD es una opción híbrida enchufable que combina un motor naftero 1.5 con sistema eléctrico, permitiendo recorrer hasta 120 km en modo 100% eléctrico. Con 4,8 metros de largo y un baúl de 500 litros, su foco está en la eficiencia y una autonomía total superior a 1000 km.
Además, la marca Arcfox, división premium de Baic, presentó el S5, un sedán eléctrico tipo fastback con batería LFP de 65 kWh y una autonomía de 560 km. Su diseño y equipamiento tecnológico, que incluye una pantalla central de 15,6 pulgadas y sistema de audio con 15 parlantes, lo acercan a la experiencia de modelos de alta gama.
Por último, Kia se prepara para lanzar el K4, sucesor del Cerato, con motor 2.0 de 150 CV y 4,7 metros de largo, ofreciendo un sedán tradicional con un baúl de más de 500 litros, buscando posicionarse en un segmento que quedó vacío tras la migración masiva hacia SUVs.