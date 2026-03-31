La nueva ola de autos eléctricos que llegan a la Argentina en 2026

Los nuevos sedanes que llegan al mercado argentino.

En mercados como el norteamericano, las pick ups dominan el ranking de ventas desde hace más de cuatro décadas. En Argentina, durante años, modelos como el Gol y el Corsa mantuvieron una estabilidad única, pero desde 2018 esa hegemonía se rompió con el liderazgo de los Toyota Etios y Hilux.

Después de un período de incertidumbre, un sedán de tres volúmenes, el Fiat Cronos, logró imponerse y el auge de aplicaciones de movilidad que impulsaron su popularidad. Sin embargo, el formato sedán comenzó a perder terreno frente a la creciente preferencia por SUVs y pickups, que hoy dominan el mercado nacional.

La caída del segmento tricuerpo no es solo una sensación, sino un hecho medible: en diciembre de 2015, el Chevrolet Classic lideró con más de 1600 unidades mensuales y un total anual cercano a 29.000 vehículos. Otros modelos como el Toyota Corolla y Fiat Siena también tenían una presencia destacada. Diez años después, al cierre de 2025, el Cronos fue el único sedán con volúmenes relevantes, manteniendo ese número anual pero dejando atrás a otros clásicos que quedaron relegados.

Este descenso se refleja en la participación de los sedanes, que bajó de casi el 16% del mercado en 2015 a alrededor del 11% en 2025. Mientras tanto, SUVs y pickups aumentaron su cuota del mercado de menos del 30% hace una década a aproximadamente el 65% en la actualidad, impulsados por la expansión de SUVs compactos y medianos y el crecimiento sostenido de pickups.

La llegada de nuevos sedanes a Argentina

No obstante, el panorama comienza a cambiar gracias a la llegada de nuevas propuestas chinas que no apuestan a productos económicos o residuales, sino a modelos que combinan mayor tamaño, tecnología avanzada y electrificación. Así, el sedán vuelve a ganar protagonismo en la Argentina desde un lugar renovado.

Entre las novedades se destacan varios modelos eléctricos e híbridos que amplían la oferta. Por ejemplo, el Chery Arrizo 8, un sedán mediano de más de 4,75 metros con motor naftero 1.5 turbo y sistema eléctrico que entrega 205 CV. Su batería de 18,6 kWh le otorga una autonomía eléctrica de hasta 101 km y una autonomía combinada superior a 1300 km.

Por su parte, el BAIC EU5, ya presente en el mercado local, cuenta con motor eléctrico de 163 CV, batería de 49,6 kWh y autonomía homologada de 416 km. Destaca por su capacidad de carga rápida, alcanzando el 80% en solo 30 minutos, y está pensado para un uso práctico y eficiente.

El BYD Seal se posiciona como una propuesta más deportiva y potente, con versiones que superan los 500 CV y aceleran de 0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos. Este sedán eléctrico de 4,8 metros utiliza la batería Blade y ofrece autonomías cercanas a los 570 km, apuntando a un segmento premium.

El Changan Eado Plus iDD es una opción híbrida enchufable que combina un motor naftero 1.5 con sistema eléctrico, permitiendo recorrer hasta 120 km en modo 100% eléctrico. Con 4,8 metros de largo y un baúl de 500 litros, su foco está en la eficiencia y una autonomía total superior a 1000 km.

Además, la marca Arcfox, división premium de Baic, presentó el S5, un sedán eléctrico tipo fastback con batería LFP de 65 kWh y una autonomía de 560 km. Su diseño y equipamiento tecnológico, que incluye una pantalla central de 15,6 pulgadas y sistema de audio con 15 parlantes, lo acercan a la experiencia de modelos de alta gama.

Por último, Kia se prepara para lanzar el K4, sucesor del Cerato, con motor 2.0 de 150 CV y 4,7 metros de largo, ofreciendo un sedán tradicional con un baúl de más de 500 litros, buscando posicionarse en un segmento que quedó vacío tras la migración masiva hacia SUVs.