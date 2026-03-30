Rematan autos de lujo a precios accesibles: cómo participar de la subasta

Subastan autos de lujo

Para quienes estén buscando comprar un auto "de lujo" sin gastar tanto, Motordil, la plataforma de venta de autos online, lanzó varias subastas de modelos no tan comunes en el mercado argentino.

Se pueden encontrar algunos automóviles exclusivos con precio base bajos teniendo en cuenta que por ejemplo uno de los modelos es uno de los dos que hay en el país.

Qué autos de lujo remata Motordil

Entre los autos que subasta la plataforma está el Ford Fiesta ST 2016. Solo hay dos modelos de este vehículo en el país y el otro es de un diplomático de una embajada. Se fabricó en México y tiene 103,000 Kms.

Cuenta con tracción delantera, diferencial electrónico vectorial y una puesta a punto desarrollada en Nürburgring, además de un motor 1.6 litros turbo Ecoboost de cuatro cilindros que entregaba alrededor de 200 hp de fábrica. El cierre de la subasta es el 1 de Abril a las 16:00 y para ofertar hay que ir a https://www.motordil.com/subasta/2016-ford-fiesta-rywc.

Otro modelo disponible es el Fiat 500 Abarth, de origen polaco y es la reinterpretación moderna de uno de los city cars más icónicos de la historia, desarrollado sobre la base del Fiat 500 contemporáneo.

Lanzado a fines de los 2000, el 500 Abarth combina dimensiones compactas con un carácter explosivo gracias a su motor 1.4 litros turboalimentado de cuatro cilindros (T-Jet), que en su configuración original rondaba los 135hp. También se subasta este 1 de abril a las 16:15 a través del link https://www.motordil.com/subasta/2013-fiat-500-vomw.

También está en subasta un BMW 318 modelo 1978, el cual marcó el nacimiento de una de las sagas más importantes en la historia de la marca alemana. En su versión 318, equipaba un motor de cuatro cilindros en línea de 1.8 litros (familia M10), con potencias en el orden de los 98–105 hp según mercado.

Este modelo equipa el clásico motor M10 de cuatro cilindros en línea, reconocido por su robustez y simplicidad. De acuerdo a lo declarado, esta unidad habría recibido múltiples trabajos relevantes recientemente, incluyendo rectificación de tapa de cilindros, cambio de cadena de distribución, regulación de válvulas y renovación de mangueras, además del mantenimiento de caja y diferencial. Se remata a las 16:30 del 1 de abril en https://www.motordil.com/subasta/1978-bmw-318-nvfm.

La firma además puso a disposición un Ford Maverick y un Honda Pilot que cuyas ofertas no llegaron a las reservas y que seguramente volverán a ser rematados en el futuro.