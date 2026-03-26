El modelo híbrido que trajo Suzuki al país.

La reconocida marca de autos japonesa Suzuki, que en Argentina es importada por el Grupo Inchcape, presentó la nueva Swift Hybrid, que ya se puede conseguir a través de la preventa.

Esto marca el regreso del famoso hatchback para el Segmento B (chico), aunque con esta cuarta generación será la primera vez que llega con una mecánica híbrida. También cuenta con un paquete de asistencias a la conducción mucho más completo que los modelos anteriores. Gracias a un cupo especial, podrá ingresar sin pagar aranceles aduaneros.

El modelo tiene un motor 1.2 naftero de tres cilindros, con 80 caballos de potencia y 112 Nm de torque, y cuenta con la asistencia de un sistema “híbrido suave”, alimentado por una batería de 12 voltios y que asiste al motor naftero en determinadas situaciones, como arranques o aceleraciones.

Esto no permite circular en modo 100 por ciento eléctrico, pero sí reduce el consumo y mejora la eficiencia en el uso urbano, que es donde este tipo de autos pasa la mayor parte del tiempo. También se destaca por una conducción más suave y progresiva.

Además, tiene una caja manual de cinco velocidades, mientras que la automática es del tipo CVT, siempre con tracción delantera. El modelo GLX será el más equipado y contará con llantas de 15 pulgadas, seis airbags y varias asistencias a la conducción (ADAS), como control de crucero adaptativo y frenado autónomo de emergencia.

Cuánto costará el nuevo Suzuki Swift Hybrid

El Swift Hybrid llegará al país a mediados de abril y, al haber declarado un valor FOB inferior a 16 mil dólares (precio en puerto de origen, antes de otros impuestos) tributa el 0 por ciento de aranceles aduaneros en lugar del 35 por ciento habitual.

Cabe señalar que el grupo que trae el Suzuki recibió la adjudicación de un cupo de 480 unidades de este modelo en 2025 y de 1.093 vehículos más en 2026, que se repartirá entre los modelos Suzuki Swift y Across, que está pensado para salir más adelante.

Respecto del precio, Juan Zara, subgerente comercial de Inchcape Argentina, explicó que "el objetivo era que, al estar exento de aranceles aduaneros, se tenga un auto muy competitivo en precio".

En esa línea, el nuevo Swift Hybrid se ofrece en preventa en dos versiones y con los siguientes precios: Swift Hybrid GLX Manual, 20.900 dólares; Swift Hybrid GLX Automático, 22.900 dólares.