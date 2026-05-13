Georgina Barbarossa le cantó las 40 a Javier Milei

Este último martes 12 de mayo quedó marcado por la Marcha Federal Universitaria que desarrolló a lo largo y ancho del país. Un enorme número de estudiantes y graduados universitarios, así como también familiares de los mismos y gente que simplemente adhiere a una causa tan fundamental de nuestra patria como lo es la educación pública, hicieron acto de presencia tanto en Plaza de Mayo como en los diferentes puntos céntricos de las diferentes provincias.

Lejos de hacer una lectura crítica y hacerse eco de la voluntad popular, desde el oficialismo no le dieron entidad a la movilización y la catalogaron de partidaria. Esto quedó evidenciado por las publicaciones de Javier Milei durante la jornada, en particular una bastante bizarra con una canción hecha con IA denigrando a los presentes y alegando que era todo para proteger "la caja chica" de los centros de estudio.

Un enorme número de personas marcharon por la Universidad Pública.

Esta forma de responder ante el reclamo de un enorme sector poblaciones tuvo una enorme repercusión, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Georgina Barbarossa, por ejemplo, se mostró realmente molesta con la actitud tomada por el presidente y le cantó las cuarenta en vivo y en directo.

¿Qué le dijo Georgina Barbarossa a Javier Milei?

Durante el programa A la Barbarossa pasaron al aire la historia que el Jefe de Gobierno subió con esa insólita canción de fondo, la cual generó rechazo en la mesa. "Me da verguenza que el presidente esté de acuerdo en sacar esta canción, con esta letra, me da verguenza", expuso la conductora.

Iván Schargrodsky, en tanto, sumó: "Lo mejor que alguien que está en contra de lo que está haciendo el Gobierno con las universidades puede hacer, es no darle bolilla. El Gobierno cada vez que está en una situación de crisis, hace algo absolutamente fuera de los márgenes en los que en teoría está acostumbrado la sociedad argentina, para que se discuta sobre lo que dijo Milei y no lo que hace Milei".

"Pero es bizarro, es ordinario. No sé cuanta gente salió ayer, pero salió todo el país. Chicos, ¿no quieren ver?, ¿se ponen anteojeras? No los entiendo", concluyó Georgina.