Horror ambiental en Misiones: traficaban tortugas y aves exóticas por WhatsApp

Un nuevo caso de tráfico animal se registró en nuestro país, en esta ocasión, en la provincia de Misiones. Este miércoles agentes de la División de Delitos Rurales de 9 de Julio se hicieron presentes en una tienda agropecuaria luego de recibir una denuncia de venta ilegal de diversas especies como tortugas y aves exóticas.

El local investigado lleva el nombre de El Dorado y se encuentra sobre la Avenida San Martín altura kilómetro 3. La policía logró identificar el lugar a raíz de una alerta de la Fundación Ohana Protección Animal sobre venta directa de animales a través de WhatsApp. Una vez iniciado el operativo, los oficiales hablaron con el propietario del negocio y comenzaron a realizar las tareas de allanamiento.

Las autoridades encontraron a todas las especies en estado de riesgo y con la autorización judicial procedieron a realizar los secuestros pertinentes. En concreto, la policía halló en el local:

Dos tortugas Chelonoidis Chilensis y Chelonoidis Carbonaria.

Cuatro aves exóticas conocidas como "ninfas".

Tanto las tortugas como las aves se encuentran en el listado de protección animal. En el caso de las "ninfas" no es la primera vez que son víctimas del mercado ilegal. De hecho, muchos vendedores suelen buscar estas especies por su aspecto y domesticación.

El propietario de la tienda agropecuaria es investigado por el presunto delito de "comercialización ilegal de fauna y maltrato animal". El expediente judicial busca determinar si existen más responsables detrás de esta posible red de venta ilegal de animales. Por otro lado, las autoridades judiciales también pondrán el eje en hallar la procedencia de estas especies para averiguar otros potenciales puntos de comercio de fauna silvestre.

¿Dónde están ahora los animales que traficaban en Misiones?

Luego del despliegue policial, los efectivos entregaron los animales secuestrados en El Dorado a representantes de la Fundación Ohana. Desde la organización proteccionista se comprometieron a realizar los estudios médicos a las especies para conocer su estado de salud. Luego ingresarán en un tratamiento especializado para luego garantizar su bienestar. Por supuesto el objetivo final es reinsertarlas en su hábitat natural, pero para ello será importante chequear primero cómo están en este momento.

En 2025 se confirmó que la Fundación Ohana había recuperado un total de 860 animales en la provincia de Misiones. El presidente de la organización, Francisco Piesco, indicó que muchas de esas especies llegan en estado de completa vulnerabilidad y el rol de Ohana es acompañarlos, asistirlos y lograr que en el corto plazo puedan regresar a sus verdaderos hogares.