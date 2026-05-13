El sueño de la casa propia: Misiones entregó más de 400 títulos de propiedad a familias del interior provincial

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó una nueva entrega de títulos de propiedad en la ciudad de Apóstoles, en el marco del programa provincial “Mi Título”, una política orientada a garantizar seguridad jurídica y acceso pleno a la vivienda para familias misioneras.

En esta oportunidad, nueve familias del barrio Estación recibieron sus respectivos títulos de propiedad, consolidando un proceso de regularización dominial que en la zona ya proyecta superar las 400 titularizaciones. La iniciativa busca brindar soluciones a vecinos que durante años esperaron regularizar la situación de sus terrenos y viviendas, fortaleciendo además el ordenamiento urbano y el arraigo comunitario.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario misionero expresó: "Muchas cosas tienen valor, pero pocas se valoran tanto como el lugar de uno, donde una familia puede vivir tranquila, crecer y pensar en el futuro. Cada título es seguridad, tranquilidad y la certeza de que ese hogar pasa a ser para siempre de quienes lo construyeron con esfuerzo".

El barrio Estación es uno de los sectores donde el Estado provincial viene trabajando desde hace varios años en materia de regularización dominial. En distintas etapas ya se concretaron entregas de títulos a familias históricas del lugar, algunas con más de cuatro décadas de residencia.

El programa Mi Título es coordinado por la Subsecretaría de Tierras y Colonización junto a organismos provinciales y municipales. Según datos oficiales, ya permitió otorgar más de 30 mil soluciones habitacionales entre títulos y permisos de ocupación en toda la provincia.

En los últimos meses, el proceso de titularización en Apóstoles continuó profundizándose mediante nuevas entregas encabezadas por autoridades provinciales y municipales, entre ellas la intendenta María Eugenia Safrán. Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas políticas no solo garantizan el derecho a la propiedad, sino que también facilitan el acceso a servicios, créditos y mejoras habitacionales para las familias beneficiadas.

Además, sostuvieron que la regularización dominial permite fortalecer la planificación urbana y generar mayor estabilidad para los vecinos. “Seguimos trabajando para que más familias misioneras puedan acceder a ese derecho”, expresaron al cierre de la jornada.