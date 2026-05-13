Hot Sale 2026: televisores en 18 cuotas, descuentos del 50% y el electro que más se busca

Durante el Hot Sale 2026, los descuentos y las promociones más agresivas empezaron a concentrarse en un sector puntual: los productos de alto valor y los electrodomésticos con financiación extendida. Smart TVs, lavarropas y pequeños electro aparecen entre las ofertas más fuertes de la edición de este año, en un contexto donde muchos consumidores buscan ganarle a la inflación con cuotas largas.

Las cadenas y bancos apostaron a una combinación que viene creciendo en cada evento masivo de ecommerce: descuentos grandes más cuotas sin interés. Y ahí aparecen algunas de las ofertas más llamativas.

El televisor en 18 cuotas que se volvió una de las ofertas más fuertes

Uno de los productos destacados del Hot Sale 2026 es un Smart TV Noblex de 50 pulgadas con Google TV 4K, que puede comprarse en 18 cuotas de $36.889 o por $498.000 al contado con 25% de descuento.

La promoción forma parte de la campaña de Carrefour Argentina, que durante el evento lanzó beneficios tanto online como en hipermercados de todo el país.

La apuesta de las cadenas apunta especialmente a:

Smart TVs

heladeras

lavarropas

pequeños electrodomésticos

En varios casos, las promociones se combinan con:

cuotas sin interés

descuentos adicionales con tarjetas

envío gratis

retiro sin cargo en sucursales

La freidora de aire que bajó más de $100 mil

Otro de los descuentos que más impacto generó durante el Hot Sale 2026 fue el de una freidora de aire Mandine de 6 litros y 1600W.

El producto pasó de $187.000 a $84.900, una rebaja que supera el 50% y que se convirtió en una de las promociones más agresivas dentro del segmento de pequeños electrodomésticos.

La categoría viene creciendo fuerte en ventas desde hace varios eventos comerciales por una combinación de factores:

menor consumo eléctrico

practicidad

cambio de hábitos de cocina

búsqueda de ahorro doméstico

Bancos y cuotas: la estrategia que domina el Hot Sale 2026

Las entidades financieras también salieron a competir con promociones propias para captar consumo durante los tres días del evento.

Banco Comafi anunció descuentos del 10%, reintegros de hasta $100.000 y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en rubros como:

electrodomésticos

hogar

turismo

apps de delivery

Además, en Tienda Comafi aparecen promociones con cashback y hasta 24 cuotas sin interés.

Por su parte, Banco Columbia lanzó acuerdos específicos con cadenas y marcas para financiar compras en cuotas.

Entre las promociones más destacadas aparecen:

hasta 18 cuotas sin interés en Coppel

hasta 18 cuotas sin interés en Casa del Audio

hasta 18 cuotas sin interés en On City

hasta 18 cuotas sin interés en Musimundo

hasta 18 cuotas sin interés en Riiing

También hay promociones en pasajes y turismo con:

Aerolíneas Argentinas

Flybondi

Andesmar

Flecha Bus

Chevallier

El cambio que muestran las compras del Hot Sale

El Hot Sale ya no se concentra solamente en tecnología premium. Las empresas detectan un cambio fuerte en el comportamiento de compra: cada vez más consumidores aprovechan el evento para comprar productos cotidianos con descuentos.

Por eso Carrefour también reforzó promociones en:

almacén

cervezas

galletitas

cuidado personal

cuidado del cabello

En algunos casos, los descuentos llegan al 50%.

La estrategia muestra cómo el Hot Sale 2026 empezó a funcionar no solo como una oportunidad para renovar electrodomésticos, sino también como una herramienta para ordenar gastos mensuales y anticipar consumo.