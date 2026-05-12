Descuentos en supermercados en mayo 2026: cuáles son las promociones con bancos y billeteras virtuales

Compras en supermercados.

Los supermercados volvieron a apostar fuerte a las promociones bancarias y las billeteras virtuales para sostener ventas durante mayo de 2026. Las cadenas más importantes del país activaron descuentos de hasta el 40%, cuotas sin interés y reintegros acumulables.

El fenómeno ya forma parte de la economía cotidiana argentina: consumidores que organizan compras según el calendario bancario, jubilados que esperan días específicos para llenar el changuito y billeteras digitales que se transformaron en protagonistas del consumo. En ese escenario, mayo llega cargado de beneficios en supermercados como Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Día, Chango Más, Makro y La Anónima.

Cuáles son los descuentos más importantes en supermercados durante mayo

Las promociones más fuertes del mes aparecen en cadenas nacionales y mayoristas, con beneficios bancarios y reintegros que cambian según el día de compra. Algunos de los descuentos destacados son:

Coto: hasta 30% de descuento con bancos seleccionados y cuotas sin interés.

hasta 30% de descuento con bancos seleccionados y cuotas sin interés. Carrefour: promociones de hasta 35% con billeteras virtuales y bancos adheridos.

promociones de hasta 35% con billeteras virtuales y bancos adheridos. Jumbo, Disco y Vea: descuentos de entre 20% y 35% según la entidad bancaria.

descuentos de entre 20% y 35% según la entidad bancaria. Chango Más: hasta 30% de ahorro y cuotas en compras seleccionadas.

hasta 30% de ahorro y cuotas en compras seleccionadas. Día: promociones semanales con descuentos de hasta 20%.

promociones semanales con descuentos de hasta 20%. Makro y Diarco: beneficios para compras mayoristas y ahorro familiar.

beneficios para compras mayoristas y ahorro familiar. La Anónima: descuentos especiales determinados días de la semana.

descuentos especiales determinados días de la semana. Maxiconsumo: promociones con billeteras virtuales de hasta un 40% off y financiación en cuotas.

Listado de promociones. Crédito de la foto: Clash

Bancos y billeteras virtuales: quién ofrece los mejores reintegros

El mapa de promociones ya no depende únicamente de los supermercados. Los bancos y las fintech pasaron a ser protagonistas centrales del consumo cotidiano. Entre las entidades con beneficios activos durante mayo aparecen Banco Galicia, Banco Nación, Banco Santander, ICBC, BBVA, Banco Macro y Banco Patagonia. También participan billeteras digitales como Mercado Pago, Cuenta DNI, Modo y YOY.

Las promociones más habituales incluyen:

Reintegros de entre 20% y 40%.

Cuotas sin interés en compras seleccionadas.

Beneficios exclusivos pagando con QR o billeteras virtuales.

Topes de devolución mensuales altos.

Descuentos adicionales para clientes premium y jubilados.

Jubilados y adultos mayores: qué beneficios especiales siguen vigentes

Uno de los focos principales de las promociones de mayo son los jubilados, uno de los sectores más afectados por la inflación en alimentos y medicamentos. Varias cadenas mantienen descuentos adicionales para adultos mayores utilizando tarjetas previsionales o métodos de pago específicos.

Entre los beneficios disponibles aparecen: