Descuentos Cuenta DNI que llegan en mayo 2026: cuándo se puede comprar con el 35% en carnicerías y beneficios que hay

Cuenta DNI.

Cuenta DNI, una de las billeteras digitales más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, actualizó su esquema de beneficios para mayo de 2026 con una batería de descuentos que impactan directo en alimentos, ferias, supermercados y gastronomía.

La novedad más destacada es el regreso del descuento en carnicerías junto con la vuelta de las cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la billetera digital del Banco Provincia. Una persona que aproveche todas las promociones puede ahorrar cerca de $150.000 mensuales, sin contar beneficios sin tope en algunos rubros.

Cuándo hay descuento en carnicerías y comercios de cercanía

Durante mayo, los comercios de cercanía —incluidas carnicerías, granjas y pescaderías— tendrán un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana por persona. Este límite se alcanza con consumos de $25.000.

En paralelo, ferias y mercados bonaerenses ofrecen 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, lo que se consolida como una de las opciones más convenientes.

Cuenta DNI.

Una por una, todas las promos de Cuenta DNI en mayo 2026

El esquema de descuentos abarca múltiples rubros:

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos (tope $8.000 semanales).

25% de descuento sábados y domingos (tope $8.000 semanales). YPF (gastronomía): 25% los fines de semana en locales adheridos (no incluye combustible).

25% los fines de semana en locales adheridos (no incluye combustible). Universidades, clubes y eventos: 40% todos los días (tope $6.000 semanales).

40% todos los días (tope $6.000 semanales). Marcas destacadas: 30% todos los días (tope $15.000 mensual).

30% todos los días (tope $15.000 mensual). Librerías: 10% lunes y martes, sin tope.

10% lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope.

10% miércoles y jueves, sin tope. Jubilados: 5% adicional en supermercados, con tope de $5.000.

En supermercados también hay beneficios diarios según la cadena:

Día: 10% los lunes sin tope.

10% los lunes sin tope. Carrefour: 10% los miércoles sin tope.

10% los miércoles sin tope. Chango Más: 20% los jueves sin tope.

20% los jueves sin tope. La Anónima: 10% miércoles con tope semanal.

10% miércoles con tope semanal. Nini Mayorista: 15% los martes con tope alto por día.

La novedad: vuelven las cuotas sin interés con Cuenta DNI

Uno de los anuncios más relevantes es el regreso del beneficio de hasta tres cuotas sin interés al pagar con tarjeta de crédito a través de Cuenta DNI. Este beneficio aplica de lunes a domingo en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos, y funciona mediante tecnología NFC (pagos sin contacto). Es una herramienta clave para financiar compras en un escenario donde el crédito tradicional sigue siendo limitado o costoso.

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Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI