Cómo viajar gratis en colectivo, subte y tren con Cuenta DNI: esta es la forma

Pago con QR en colectivos.

Viajar en transporte público en Argentina ya no es un gasto menor. Con tarifas en alza y un impacto directo en el bolsillo, cada estrategia de ahorro se vuelve fundamental. En ese escenario, Cuenta DNI —la billetera digital del Banco Provincia— impulsa un beneficio que empieza a ganar protagonismo: la posibilidad de viajar gratis.

El uso de pagos digitales con beneficios asociados crece como alternativa frente a la suba de tarifas. En ese sentido, el reintegro total en colectivos, trenes y subtes aparece como uno de los incentivos más potentes del sistema.

El avance de este tipo de beneficios no es casual. En un contexto donde el transporte público se encarece mes a mes, las billeteras digitales buscan posicionarse como aliadas del consumo cotidiano. La posibilidad de viajar gratis, aunque con tope y condiciones, marca una diferencia concreta.

Viajar gratis con Cuenta DNI: cómo funciona el beneficio

El programa permite obtener un 100% de reintegro en transporte público, siempre que el pago se realice mediante tecnología NFC con una tarjeta Visa Débito vinculada a la app.

El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por persona, lo que en la práctica puede cubrir una parte significativa —o incluso total— de los gastos de movilidad mensual. Sin embargo, hay condiciones clave: solo está disponible en dispositivos Android y el reintegro no es inmediato, sino que se acredita entre 20 y 30 días después en la cuenta bancaria.

Pago con NFC en el subte.

Paso a paso: cómo activar el pago sin contacto (NFC)

Para acceder al beneficio, primero hay que habilitar la función NFC dentro de la aplicación. El proceso es simple, pero requiere seguir cada paso:

Ingresar a la app Cuenta DNI. Ir a la sección “Tarjetas” dentro de “Otras funcionalidades”. Elegir la tarjeta que se desea usar (débito o crédito habilitada). Activar la opción “Pagos NFC”. Aceptar términos y condiciones. Confirmar identidad con huella o método de seguridad. Esperar la validación de la app.

Una vez activado, pagar es directo: desde la pantalla principal hay que seleccionar “Pagar con NFC” y acercar el celular al lector. En el primer uso, se debe configurar Cuenta DNI como app de pago predeterminada.

Consejos para viajar gratis con Cuenta DNI