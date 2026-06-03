En Vorterix destrozaron a De Paul por aparecer fumando a 9 días del Mundial: "Vergüenza"

En Vorterix no perdonaron a De Paul.

El video ya venía dando vueltas hace días y tenía a las redes en ebullición. Pero esta semana, el tema saltó de las pantallas de los celulares al aire del streaming, y ahí la cosa se puso picante. En Paren La Mano, el ciclo de Vorterix, salió a la luz el episodio que tiene a Rodrigo De Paul en boca de todos a poquísimos días del arranque del Mundial. Y la repercusión, esta vez, llegó de un lugar inesperado: el propio público del programa.

El video de De Paul que generó indignación

Conviene recordar de qué se habla. El fin de semana, el mediocampista del Inter Miami viajó a Lima para acompañar a Tini Stoessel en una de las fechas de su gira Futtura. Entre el gentío, varios asistentes lo filmaron y una imagen se volvió viral: De Paul, con capucha y ropa oscura, dando una pitada a un vaper de manera disimulada. La escena, a menos de dos semanas del debut albiceleste, encendió la indignación de buena parte de los hinchas, que cuestionaron los hábitos del futbolista en plena recta final hacia la Copa.

En vorterix lo destrozaron a De Paul

En ese clima, en el estudio de Vorterix, Luquitas Rodríguez decidió darle el micrófono a la gente que se había acercado a ver el programa. Lo que no imaginaba era el nivel de furia que iba a recibir.

Una de las mujeres del público no se guardó nada y fue durísima con el campeón del mundo. "Me da mucha vergüenza que encuentren a Rodrigo De Paul fumando un cigarrillo electrónico, que se haga hombre y fume un cigarrillo como la gente", lanzó, entre el desconcierto y las risas del estudio. El reto, mezcla de indignación y humor, sintetizó el malestar que muchos venían descargando en las redes.

Desde la mesa, Roberto Galatti le siguió el juego y redobló la apuesta con una frase que arrancó carcajadas: "Tenés razón, fumate un pucho". El ida y vuelta, bien en la sintonía desfachatada del ciclo, terminó de instalar el episodio como uno de los momentos más comentados de la jornada.

Más allá del tono jocoso de la escena, el cruce dejó en evidencia hasta qué punto el video pegó en el ánimo de los hinchas. Vale la aclaración: las imágenes nunca mostraron con total nitidez qué sostenía el jugador, y desde la cobertura de la Selección aseguraron que De Paul está perfecto en lo físico, sin lesiones ni contratiempos rumbo al torneo.

El detalle no menor es el calendario. Con el debut frente a Argelia a la vuelta de la esquina, cualquier gesto de las figuras se amplifica al infinito. Y De Paul, una vez más, quedó en el centro de la escena por algo que pasó bien lejos de una cancha.