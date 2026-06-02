La Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad su participación en una nueva movilización de Ni Una Menos y se pronunció de manera contundente contra el proyecto de "falsas denuncias" impulsado por la senadora nacional del radicalismo, Carolina Losada. Para el espacio capitalino, esa iniciativa representa un retroceso en materia de derechos y protección de las víctimas de violencia.

El documento aprobado advierte sobre los riesgos de promover iniciativas basadas en el concepto de falsas denuncias en materia de violencia de género e intrafamiliar, y sostiene que ese tipo de propuestas pueden desalentar las denuncias, reforzar estereotipos y debilitar los mecanismos de protección construidos durante años de lucha social e institucional. Para el partido, estas señales configuran un escenario de retroceso que exige una respuesta política clara en defensa de los consensos democráticos alcanzados en materia de igualdad y derechos humanos.

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Al fundamentar su rechazo a los proyectos que buscan penalizar las presuntas denuncias falsas, la declaración de la UCR porteña encuentra un respaldo empírico incontestable en el último informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, el cual desmorona los argumentos de la agenda oficialista al revelar que, sobre un universo de 8,2 millones de causas penales iniciadas en Argentina entre 2023 y 2025, la Justicia solo logró demostrar y penalizar el 0,09% de los casos. De ese porcentaje marginal de condenas, apenas el 8% correspondió a falsas denuncias vinculadas a violencia de género o intrafamiliar, lo que demuestra la absoluta irrelevancia estadística de ese fenómeno frente a la realidad de la impunidad. Asimismo, la advertencia radical sobre el riesgo de desalentar el acceso a la justicia se acopla de manera dramática al dato más crudo del relevamiento, el cual expone que el 77% de las mujeres que sufrieron agresiones ni siquiera llegó a realizar la denuncia formal.

La decisión fue adoptada durante el plenario de la Convención Metropolitana y sus autoridades aclararon que el pronunciamiento "no constituye una manifestación de confrontación interna ni un cuestionamiento personal hacia ningún dirigente", sino que busca dejar sentado aquello que forma parte de la identidad histórica de la UCR: la defensa de los derechos conquistados y la voluntad permanente de ampliarlos.

Desde la conducción partidaria sostuvieron que "el radicalismo siempre estuvo del lado de la ampliación de derechos, de las libertades y de la protección de los sectores más vulnerables. Nuestra posición expresa esa tradición y esos valores". Por ello, la Convención reafirmó su compromiso con la movilización de Ni Una Menos y convocó a redoblar los esfuerzos para construir una sociedad libre de violencias, donde el Estado garantice la protección efectiva de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La resolución fue adoptada en el marco de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos y en un contexto que los convencionales definieron como especialmente preocupante por el aumento de los femicidios, la persistencia de las violencias contra mujeres e infancias y los cuestionamientos impulsados desde el Gobierno Nacional hacia políticas públicas destinadas a garantizar derechos y brindar protección a las víctimas. "Frente a la violencia, la indiferencia no es una opción. Frente al retroceso de derechos, el silencio tampoco", concluye el pronunciamiento aprobado por unanimidad.

A nivel nacional, el partido también convocó a su militancia y a la ciudadanía a marchar en todo el país y alertó sobre el impacto de los recientes femicidios que conmocionaron a la sociedad en Santiago del Estero, Misiones y Córdoba, señalando que cada uno de estos crímenes representa un fracaso de los mecanismos de prevención y acceso a la justicia que el Estado tiene la obligación de garantizar, al tiempo que cuestionó la falta de compromiso del Poder Judicial para enfrentar esta problemática.