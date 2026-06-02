En AZZ le dieron la peor noticia a la Selección Argentina sobre el Dibu Martínez: “Una cirugía”

La situación del Dibu Martínez preocupa a todos.

Faltan diez días para el debut mundialista y el nombre que más se repite en la Selección Argentina no es el de un titular en duda por su nivel, sino el de su arquero campeón del mundo. La lesión de Emiliano "Dibu" Martínez viene generando ruido desde la final de la Europa League, y en las últimas horas el tema volvió a la mesa de los programas deportivos.

Dibu Martínez está entre algodones

En CEF, el ciclo de AZZ, se metieron de lleno en el parte médico del marplatense. Y lo que contaron no trajo precisamente tranquilidad. Conviene repasar el origen del problema. El Dibu sufrió una fractura en un dedo de la mano durante la entrada en calor previa a la final que el Aston Villa terminó ganando en Europa.

Desde entonces, el cuerpo médico de la Albiceleste ya tomó una primera determinación: el arquero no jugará los amistosos preparatorios ante Honduras, este sábado, ni frente a Islandia, el martes siguiente. La idea era preservarlo. Pero, según el panorama que describieron en AZZ, el cuadro es más delicado de lo que se quería creer.

Emiliano Martínez no se recuperó todavía de su fractura.

El camino que eligió el Dibu Martínez para llegar al Mundial

De acuerdo con lo que plantearon en el programa, la fractura le abre al Dibu dos caminos, y ninguno es ideal. El primero es el quirófano: si se opera, estaría alrededor de 45 días sin jugar. Ese plazo lo dejaría afuera no solo de la fase de grupos, sino de todo el Mundial. Una opción que, para el futbolista, no corría.

La segunda alternativa es la que parece imponerse, aunque tampoco es gratuita. Implica aguantar el dolor, dejar que la fractura cicatrice por su cuenta y llegar como se pueda al debut. Eso significa que el arquero no entrenará con total normalidad ni sumará minutos en los ensayos previos, justo cuando un golero necesita ritmo, confianza y continuidad para estar fino. En otras palabras: Martínez llegaría al Mundial 2026 condicionado, jugando con molestias y sin la preparación ideal.

El contexto le agrega tensión al asunto. Mientras tanto, Gerónimo Rulli aparece como el reemplazante natural para los amistosos, y el debut ante Argelia está fijado para el martes 16 de junio en Kansas City. Hablamos, además, de un arquero clave: héroe de Qatar 2022, especialista en penales y uno de los pilares emocionales del plantel. Que su llegada esté en duda no es un detalle menor para un equipo que se ilusiona con el bicampeonato.

Vale aclarar que circulan versiones cruzadas sobre la lesión: algunos partes hablan de una fractura chica, de unos 20 días y sin necesidad de operar. Lo que si está confirmado es que llegará al primer partido ante Argelia sin rodaje.