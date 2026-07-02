El Chavo Fucks se cansó del Pollo Vignolo y le salió al cruce: “Me salta el...”

Divertido cruce entre el Pollo Vignolo y el Chavo Fucks.

En medio de un ida y vuelta futbolero en la mesa de ESPN, el Chavo Fucks no dejó pasar la respuesta del Pollo Vignolo y le tiró una chicana que generó un silencio incómodo, seguido de risas generalizadas.

Todo arrancó cuando Vignolo lanzó la pregunta del millón para animar el debate: ¿a quién elegían entre Harry Kane y Erling Haaland? Ruggeri, Morena Beltrán y el propio Chavo Fucks coincidieron sin dudar en el delantero del Bayern Múnich. La mesa parecía encaminada hacia un consenso tranquilo.

La respuesta de Vignolo que descolocó a todos

El clima cambió cuando le tocó el turno al Pollo Vignolo. Lejos de sumarse a sus compañeros, el conductor sorprendió con una respuesta que no estaba en el menú de opciones: "A Julián Álvarez", contestó, salteándose directamente a los dos candidatos originales de la pregunta.

Esto en medio de un Mundial 2026 no muy bueno para la Araña. No solo no anotó, sino que perdió el puesto de titular con Lautaro Martínez, quien solamente marcó de penal. La figura del Atlético Madrid está lejos de igualar lo que fue su pasada cita mundialista en Qatar 2022.

El Chavo Fucks le salió al cruce al Pollo Vignolo

La elección no pasó desapercibida para el Chavo Fucks, que no tardó en salirle al cruce con media sonrisa: "Me salta el gordo Scaloneta acá", disparó, en referencia al folclore futbolero que asocia el apodo con el fanatismo albiceleste que a veces nubla el análisis objetivo.

La frase generó un breve silencio en el estudio, hasta que la propia mesa terminó soltando la carcajada. Ni Vignolo ni el resto de sus compañeros salieron a bajarle el tono al comentario, que quedó como uno de los momentos más comentados del programa.

La chicana del Chavo Fucks se suma a una larga lista de intercambios picantes entre el periodista y sus compañeros de piso, un clásico de la dinámica de ESPN que combina el debate futbolero con el humor entre colegas. El Pollo se lo tomó bien y reconoció que le salta esa favoritismo por el futbolista argentino porque encima conoce a la familia.