España, lista para enfrentarse a Austria con una plantilla en plena forma y grandes expectativas: DT

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de España

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dijo que su plantilla repleta de talento está ‌lista para enfrentarse el ‌jueves a Austria en su partido de dieciseisavos de final del Mundial, con Lamine Yamal, Víctor Muñoz y Yeremy Pino disponibles para la convocatoria.

El seleccionador español dijo a los periodistas que esperará ver mejoras en el rendimiento de su equipo, tras un comienzo de Mundial poco brillante, que ha ​incluido un empate en ⁠la fase de grupos frente a Cabo Verde y ‌una ajustada victoria por un gol ante Uruguay. ⁠Solo la goleada por 4-0 a ⁠Arabia Saudita dejó entrever a la España más dominante.

"Ya estamos viendo mejorías desde que vinimos en ciertos automatismos. Estoy contento con ⁠lo que se ha visto hasta ahora. Pero ​ahora no hay margen de error", dijo.

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"A ‌medida que pasan los días, confío ‌más ciegamente en este equipo. Para mí son los ⁠mejores del mundo. Hay mucha igualdad en este campeonato. No está habiendo tantas sorpresas, aunque para otros sí. Sigo siendo realista y exigente, pero también más optimista".

Hasta el momento, ​en el ‌torneo se ha gestionado con cuidado el tiempo de juego de Lamine Yamal, pero De la Fuente dijo que ya está disponible para estar todo el tiempo que sea necesario.

El delantero del Barcelona ha tenido ⁠un ritmo de juego moderado a lo largo del torneo tras sufrir una rotura de isquiotibiales en abril, mientras que Pino se ha recuperado de un esguince en el hombro izquierdo y Muñoz vuelve a estar en forma tras una lesión muscular, aunque lleva tiempo sin competir.

De la Fuente restó importancia a las ‌preocupaciones sobre las enormes expectativas que los aficionados españoles han depositado en su plantilla, a pesar de las tempranas eliminaciones del equipo en los Mundiales tras su triunfo de 2010.

"Los que más nos exigimos somos nosotros. Hay que recorrer un camino, adaptarse ‌a los rivales, ir progresando (...) y nosotros estamos en ese camino", dijo De la Fuente.

En el entrenamiento del miércoles por la mañana, ‌Lamine Yamal charlaba ⁠alegremente y bromeaba en el campo con sus compañeros en un ambiente distendido.

De la Fuente dijo ​que ya había tomado sus decisiones sobre la alineación para el partido, pero no dio ninguna pista sobre cuáles serían.

Con información de Reuters