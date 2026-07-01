Senegal, lista para enfrentar a Bélgica en una "nueva competición" tras difícil fase de grupos

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Senegal contra Irak

El seleccionador de Senegal, Pape Bouna Thiaw, dijo que su equipo puede dejar atrás los ‌problemas sufridos en la ‌fase de grupos del Mundial cuando se enfrente a Bélgica en los dieciseisavos de final el miércoles, y aseguró a los periodistas que la fase eliminatoria supone una competición totalmente nueva.

Senegal perdió sus dos primeros partidos, encajando seis goles en total ante Francia y Noruega, antes de que una ​goleada por 5-0 ⁠a Irak le ayudara a clasificarse ajustadamente como el ‌octavo mejor tercer clasificado, justo por sobre Irán ⁠debido a la diferencia de goles.

El ⁠seleccionador de Bélgica, Rudi García, sin embargo, fue claro sobre la amenaza que supone Senegal, al que describió el martes ⁠como el mejor tercer clasificado en obtener la ​clasificación .

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Thiaw reconoció que Senegal no había empezado ‌bien el torneo frente a ‌rivales fuertes, pero dijo que sus jugadores no se dejarían ⁠intimidar de cara al enfrentamiento con Bélgica.

"Teníamos que ganar el partido frente a Irak y ahora estamos clasificados", dijo. "Es una nueva competición la que va a comenzar y estamos ​decididos a ‌ganar este partido". "Mañana empieza una competición diferente y el hecho de haber terminado primeros de grupo no garantiza que no vayas a quedar eliminado", añadió Thiaw, citando la derrota de los Países Bajos ante ⁠Marruecos en la tanda de penales el lunes.

Senegal tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador ante Francia antes de acabar sucumbiendo por 3-1, y fueron, en última instancia, los errores los que le costaron la derrota por 3-2 ante Noruega.

Thiaw, sin embargo, atribuyó los resultados a problemas aislados más que a algo ‌más profundo y dijo que su equipo había trabajado en ellos antes del partido ante Bélgica.

"Los goles que encajamos estuvieron relacionados con muchos errores individuales... Cuando te enfrentas a Francia y a Noruega, no puedes permitirte cometer esos errores", señaló.

Senegal ‌no podrá contar con su portero titular, Edouard Mendy, que se lesionó en la derrota ante Noruega y había regresado temporalmente a ‌su club ⁠saudita, el Al-Ahli. Mory Diaw le sustituyó en el partido contra Irak.

"Edouard Mendy ha vuelto a su ​club.. pero se reincorporará a la concentración esta noche", explicó Thiaw. "Mañana estará con nosotros, aunque no esté en condiciones de jugar".

Con información de Reuters