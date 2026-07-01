Senegal, lista para enfrentar a Bélgica en una "nueva competición" tras difícil fase de grupos

El seleccionador de Senegal, Pape Bouna Thiaw, dijo que su equipo puede dejar atrás los problemas sufridos en la fase de grupos del Mundial cuando se enfrente a Bélgica en los dieciseisavos de final el miércoles, y aseguró a los periodistas que la fase eliminatoria supone una competición totalmente nueva.
Senegal perdió sus dos primeros partidos, encajando seis goles en total ante Francia y Noruega, antes de que una goleada por 5-0 a Irak le ayudara a clasificarse ajustadamente como el octavo mejor tercer clasificado, justo por sobre Irán debido a la diferencia de goles.
El seleccionador de Bélgica, Rudi García, sin embargo, fue claro sobre la amenaza que supone Senegal, al que describió el martes como el mejor tercer clasificado en obtener la clasificación .
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Thiaw reconoció que Senegal no había empezado bien el torneo frente a rivales fuertes, pero dijo que sus jugadores no se dejarían intimidar de cara al enfrentamiento con Bélgica.
"Teníamos que ganar el partido frente a Irak y ahora estamos clasificados", dijo. "Es una nueva competición la que va a comenzar y estamos decididos a ganar este partido". "Mañana empieza una competición diferente y el hecho de haber terminado primeros de grupo no garantiza que no vayas a quedar eliminado", añadió Thiaw, citando la derrota de los Países Bajos ante Marruecos en la tanda de penales el lunes.
Senegal tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador ante Francia antes de acabar sucumbiendo por 3-1, y fueron, en última instancia, los errores los que le costaron la derrota por 3-2 ante Noruega.
Thiaw, sin embargo, atribuyó los resultados a problemas aislados más que a algo más profundo y dijo que su equipo había trabajado en ellos antes del partido ante Bélgica.
"Los goles que encajamos estuvieron relacionados con muchos errores individuales... Cuando te enfrentas a Francia y a Noruega, no puedes permitirte cometer esos errores", señaló.
Senegal no podrá contar con su portero titular, Edouard Mendy, que se lesionó en la derrota ante Noruega y había regresado temporalmente a su club saudita, el Al-Ahli. Mory Diaw le sustituyó en el partido contra Irak.
"Edouard Mendy ha vuelto a su club.. pero se reincorporará a la concentración esta noche", explicó Thiaw. "Mañana estará con nosotros, aunque no esté en condiciones de jugar".
Con información de Reuters