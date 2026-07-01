Ver México vs. Ecuador en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

México enfrenta a Ecuador.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y uno de los cruces más prometedores en la previa para estos 16avos de final, entre México y Ecuador. El encuentro se diputará este martes a las 22 (hora argentina). El seleccionado anfitrión intentará hacer valer la localía y el respaldo de su gente para continuar en carrera, mientras que la Tricolor buscará dar el golpe y meterse entre los 16 mejores equipos del certamen.

El encuentro se disputará este martes en el estadio Azteca, un escenario emblemático para el fútbol mundial que volverá a ser testigo de un partido de eliminación directa. Con realidades diferentes durante la fase de grupos, ambos seleccionados llegan con la búsqueda de dejar atrás rachas negativas que vienen de arrastre en otras copas del mundo para seguir avanzando en este Mundial 2026, que entre en la zona de los mata-mata.

Por dónde ver México frente a Ecuador

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre México y Ecuador se transmitirá por DSports, Flow, Paramount + y Disney +.

Cómo llegan México y Ecuador al encuentro

México fue uno de los equipos más sólidos de la primera fase. El conjunto dirigido por Javier Aguirre terminó como líder del Grupo A con puntaje ideal tras imponerse sobre Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Además de sumar los nueve puntos, el Tri dejó una de las estadísticas más destacadas del torneo: convirtió seis goles y no recibió ninguno, consolidando una defensa que se transformó en su principal fortaleza.

El entrenador mexicano apostó por una rotación constante durante la fase de grupos, una decisión que permitió mantener fresco al plantel y darles minutos a casi todos los convocados. La experiencia de futbolistas como Edson Álvarez y Jesús Gallardo se complementó con la aparición de jóvenes como Obed Vargas, quien aseguró en la previa que el equipo confía plenamente en sus posibilidades sin importar el rival que tenga enfrente.

Ecuador viene de vencer a Alemania.

Ecuador, en cambio, tuvo que luchar hasta el final para conseguir la clasificación. La Tri comenzó su participación con una derrota frente a Costa de Marfil y luego igualó con Curazao, resultados que la dejaron contra las cuerdas. Sin embargo, en la última fecha reaccionó con una valiosa victoria por 2-1 sobre Alemania, gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros.

El equipo conducido por Sebastián Beccacece llega fortalecido desde lo anímico tras esa remontada y confía en repetir la intensidad que mostró frente a los alemanes. No obstante, el cuerpo técnico mantiene algunas dudas en la formación, especialmente en la defensa y el ataque, que terminarán de definirse horas antes del compromiso.