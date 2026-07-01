La película bonaerense que explora la identidad de los jóvenes a través de la música

La adolescencia es una etapa en donde la cabeza pareciera estar constantemente llena de ruido: ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué cosas detesto? ¿Está bien sentir esto? Sin embargo, con la guia y contención adecuadas, poco a poco el ruido se transforma en cadencia y nuestra identidad emerge como una melodía única, diferente a todas. Ese es el espíritu detrás de la película Conociendo la raíz (2026), una comedia musical producida y filmada íntegramente en Almirante Brown, bajo la dirección de Micaela Viviani y Hugo Meyer, con Daniela Viviani en la producción general.



La película, que se proyecta actualmente en las salas del Cine Gaumont, nos presenta a Magui (Teresita Velazquez), Dora (Mora Miranda) y Charly (Leroy Barrera), tres adolescentes que no se conocen entre sí, pero que realizan terapia con la misma psicóloga, Claudia (Lelia Rinaldi). Motivados por ella, unirán fuerzas para participar en un tradicional concurso artístico de su barrio. Esta experiencia los llevará a hacer frente a sus miedos e inseguridades, y les permitirá valorar la importancia de generar redes de contención grupales, al mismo tiempo que empezarán a identificar los primeros atisbos de una voz propia. De esta manera, el arte se nos presenta como un espacio de encuentro que permite explorar otros caminos posibles y, en esa exploración, abrirnos a la transformación.



Esta original propuesta audiovisual surgió en 2020 en la Escuela de Comedia Musical Malibú de Adrogué, fundada por las hermanas Viviani. En pleno período de aislamiento, comenzaron a gestar Conociendo la raíz con el objetivo de sostener la creación artística y continuar reforzando los vínculos de la comunidad educativa, durante un momento altamente desafiante.



La música del film, a cargo de Emiliano Herrera y Hugo Meyer, fue desarrollada especialmente para la película, y cuenta con canciones de los autores Vanesa Butera, Charly Valerio y Facundo Galli. Cabe destacar que el lenguaje musical se desarrolla de forma progresiva, acompañando el recorrido artístico y las vivencias personales de los protagonistas.



Otro aspecto a resaltar es que Conociendo la raíz fue filmada en locaciones emblemáticas de Almirante Brown (como Castelforte, la Casa de la Cultura, y las plazas San Martín y Azopardo, entre otros), y que cuenta con la participación de estudiantes, docentes, artistas y técnicos de la región. Filmar en la zona sur del conurbano bonaerense fue una decisión artística y territorial, ya que es el lugar en donde sus realizadores se criaron y en donde buscan desarrollar su trabajo. De esta manera, la elección del territorio se vuelve otro ángulo desde el cual explorar la noción de identidad, y la importancia de defender los vínculos comunitarios.



La proyección del film en las salas del Cine Gaumont continuará hasta el miércoles 8 de julio inclusive, con un costo de entrada sumamente económico (General: $6400 ; Jubilados, pensionados y estudiantes: $3200).