DT de Ecuador minimiza retrasos de viaje y etiqueta de no favorito ante México

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, restó importancia el lunes a las preocupaciones sobre el cansancio por el viaje y a que su equipo partía como claro perdedor, de cara a su partido de los dieciseisavos de final del Mundial frente a México, uno de los países anfitriones.
Ecuador superó la fase de grupos tras remontar y vencer por 2-1 a Alemania, tras haber sumado un punto en sus dos primeros partidos. Se enfrentará a una selección mexicana que ganó sus tres partidos de la fase de grupos, marcando seis goles sin encajar ninguno.
• "Los papeles se quemaron hace rato, nos dieron por eliminados", afirmó Beccacece. "Los papeles en el fútbol no existen, existe lo que pasa en la cancha... ahí es lo que realmente importa".
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• Ecuador tuvo que soportar un viaje de nueve horas antes del partido del martes. "El equipo tenía planificado llegar a las 17:00. Sin embargo, hemos llegado a las 20:20. No sabemos por qué el retraso", explicó Beccacece.
• A pesar de los problemas logísticos, el entrenador se negó a utilizar el viaje como excusa. "Nosotros vamos, competimos y jugamos, no ponemos quejas ni excusas (...) No estoy molesto, estoy agradecido. (Se ven) rasgos cansados, pero cómo voy a estar molesto de estar en un Mundial", añadió.
• La altitud del Estadio Azteca y un público local hostil se suman al reto de Ecuador para romper la defensa de México.
• "México tiene una gran fortaleza en este estadio mítico... a nosotros siempre nos toca difícil, hay que tomarlo como un lindo desafío", dijo Beccacece.
Con información de Reuters