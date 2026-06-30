DT de Ecuador minimiza retrasos de viaje y etiqueta de no favorito ante México

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 29 de junio de 2026. El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante la conferencia de prensa

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, restó importancia ‌el lunes a ‌las preocupaciones sobre el cansancio por el viaje y a que su equipo partía como claro perdedor, de cara a su partido de los dieciseisavos de final del Mundial frente a México, uno ​de los ⁠países anfitriones.

Ecuador superó la fase de grupos ‌tras remontar y vencer por ⁠2-1 a Alemania, tras ⁠haber sumado un punto en sus dos primeros partidos. Se enfrentará a una selección ⁠mexicana que ganó sus tres partidos ​de la fase de grupos, ‌marcando seis goles sin ‌encajar ninguno.

• "Los papeles se quemaron hace ⁠rato, nos dieron por eliminados", afirmó Beccacece. "Los papeles en el fútbol no existen, existe lo que pasa en la ​cancha... ahí ‌es lo que realmente importa".

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• Ecuador tuvo que soportar un viaje de nueve horas antes del partido del martes. "El equipo tenía planificado llegar ⁠a las 17:00. Sin embargo, hemos llegado a las 20:20. No sabemos por qué el retraso", explicó Beccacece.

• A pesar de los problemas logísticos, el entrenador se negó a utilizar el viaje como excusa. "Nosotros vamos, competimos y ‌jugamos, no ponemos quejas ni excusas (...) No estoy molesto, estoy agradecido. (Se ven) rasgos cansados, pero cómo voy a estar molesto de estar en un Mundial", añadió.

• La altitud ‌del Estadio Azteca y un público local hostil se suman al reto de Ecuador para ‌romper la ⁠defensa de México.

• "México tiene una gran fortaleza en este estadio mítico... ​a nosotros siempre nos toca difícil, hay que tomarlo como un lindo desafío", dijo Beccacece.

Con información de Reuters