Una "cúpula de calor" amenaza con condiciones sofocantes para aficionados y jugadores del Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Senegal vs Irak

​El calor extremo dará la bienvenida a aficionados y jugadores esta semana en el Mundial, ya que una imponente "cúpula de calor" se instala sobre el centro y el este ‌de Estados Unidos —además de algunas zonas ‌de Canadá— a medida que avanza la fase eliminatoria.

Este fenómeno meteorológico conocido como "cúpula de calor" —una amplia zona de alta presión que retiene el calor y la humedad— podría provocar temperaturas peligrosamente altas, con índices de calor que alcanzarán entre 40 y 46 grados Celsius en algunas zonas del Medio Oeste y la Costa Este, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Se prevé que estas condiciones se prolonguen durante el fin de semana festivo del 4 de julio en EEUU, ​que celebra su 250.º aniversario, ⁠y los partidos que se disputen desde Toronto hasta Kansas City, pasando por East Rutherford, ‌en Nueva Jersey, y Filadelfia, se verán afectados por el calor.

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"Incluso después de ⁠que se ponga el sol, seguirá haciendo mucho calor", ⁠dijo Alan Reppert, meteorólogo de AccuWeather. "Nos encontramos en una situación en la que realmente hará mucho calor durante buena parte de la tarde e incluso hasta bien entrada la noche".

Reppert prevé que en ⁠Nueva York, que acogerá a los aficionados para un partido de octavos de final ​en la cercana Nueva Jersey el 5 de julio, las temperaturas ‌alcancen sus niveles más altos desde 2013. Añadió ‌que incluso los partidos que se disputen por la noche podrían verse afectados.

"El sol ya ⁠se habrá puesto", señaló. "Eso ayudará a que la situación mejore, pero seguirá haciendo calor".

LAS PAUSAS PARA HIDRATARSE, UN ELEMENTO DESTACADO DEL TORNEO

Estas condiciones podrían reavivar el debate sobre la seguridad y el bienestar de los jugadores que surgió hace un año durante el Mundial de Clubes, celebrado en ​Estados Unidos, cuando ‌la FIFPRO afirmó que el calor abrasador debería servir como "llamada de atención".

La FIFA instauró este año, para el Mundial, pausas obligatorias de tres minutos para hidratarse en cada mitad de todos los partidos, una medida que, según sus defensores, beneficia el bienestar de los jugadores, pero que, según sus detractores, interrumpe el ritmo del juego en ⁠el torneo.

El organismo rector del fútbol mundial no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre posibles medidas adicionales que podrían adoptarse para garantizar la seguridad de los jugadores y los aficionados durante el periodo de intenso calor previsto.

Toronto, que acogerá el jueves un partido de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia, puso en marcha su "Estrategia de alivio del calor" después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá emitiera una alerta por calor que se extiende desde el martes ‌hasta el viernes.

Tres de los estadios que acogerán partidos bajo la "cúpula de calor" —Atlanta, Dallas y Houston— cuentan con techos retráctiles y aire acondicionado, lo que supone un alivio significativo.

Pero incluso el simple paseo hasta el moderno estadio de los Dallas Cowboys puede parecer más bien una caminata sobre brasas, ya que esta ciudad tejana, repleta de hormigón y asfalto, está construida para los coches y es propicia ‌para absorber el calor.

Alina Mitina, médica del servicio de urgencias del Centro Médico Universitario de Hackensack, en Nueva Jersey, aconsejó a los aficionados que busquen la sombra en la medida de lo posible y estén atentos ‌a los signos reveladores ⁠de enfermedades relacionadas con el calor, como los mareos.

"Las zonas con sombra realmente salvarán vidas en este tipo de situaciones", dijo Mitina. "Así que, siempre que haya ​mucha sombra y lugares donde comprar agua, creo que estarán en muy buenas condiciones".

Con información de Reuters