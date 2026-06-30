Son se disculpa tras la temprana eliminación de Corea del Sur del Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica contra Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El sudafricano Thapelo Maseko marca el primer gol de su equipo ante el portero surcoreano Kim Seung-gyu

El capitán de Corea del Sur, Son Heung-min, pidió perdón a los aficionados el lunes tras la eliminación de su ‌selección en la fase de ‌grupos del Mundial y les instó a apoyar a los jugadores en lugar de criticarlos tras la competición.

La disculpa se produjo un día después de que Hong Myung-bo dimitiera como seleccionador de Corea del Sur. Los resultados del sábado impidieron que los surcoreanos pasaran a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros de la fase ​de grupos.

Las expectativas eran ⁠altas para una talentosa selección surcoreana en la que destacaban Son, ‌el centrocampista del Paris Saint-Germain Lee Kang-in y el defensa ⁠del Bayern de Múnich Kim Min-jae. Encuadrados ⁠en un grupo junto a los coanfitriones México, República Checa y Sudáfrica, se esperaba que alcanzaran la fase eliminatoria.

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Corea del Sur comenzó con una ⁠victoria por 2-1 sobre República Checa, pero las derrotas ante México ​y Sudáfrica la dejaron a merced de los ‌resultados de otros partidos, y finalmente ‌no logró clasificarse para la siguiente fase.

"No sé por dónde empezar", ⁠afirmó Son en una extensa publicación en Instagram. "No puedo fingir que no sé lo que ha pasado, ni quiero huir de la realidad".

"En primer lugar, me gustaría ofrecer mis más sinceras disculpas al pueblo de ​Corea del Sur ‌y a todos los aficionados que aman el fútbol".

"Como amante del fútbol que soy, solo puedo imaginar lo desgarrador, frustrante y doloroso que debe de haber sido para ustedes ver un partido como este. Por eso creo que un simple “lo siento” ⁠no basta para expresar la decepción y el dolor que deben estar sintiendo; me parece lamentablemente insuficiente incluso decirlo", añadió.

El exjugador del Tottenham Hotspur, de 33 años, vivió un torneo difícil, sin conseguir marcar ni dar ninguna asistencia en ninguno de los tres partidos de Corea del Sur.

También se han planteado dudas sobre la gestión que Hong ha hecho del extremo. Son comenzó en ‌el banquillo en el decisivo enfrentamiento de Corea del Sur contra Sudáfrica y no entró en el campo hasta la segunda parte. Hong también lo había sustituido durante la derrota ante México.

Son, que ya había barajado la posibilidad de poner fin a su carrera internacional tras la derrota de Corea ‌del Sur en las semifinales de la Copa Asiática de 2024, desmintió a principios de este mes los rumores de que el torneo de Norteamérica fuera ‌a ser su último ⁠Mundial.

"Lo daré todo para volver a hacerlos felices a todos ustedes. Nunca he olvidado las promesas que hice a nuestros ​aficionados. Hasta que me llamen, hasta que me necesiten, pondré todo mi corazón y mi alma en prepararme para hacerlo mejor", afirmó Son.

Con información de Reuters