Marruecos pasa a octavos de final del Mundial tras superar a Países Bajos por penales

El marroquí Noussair Mazraoui reacciona durante la tanda de penaltis

Marruecos ​avanzó el lunes a los octavos de final del Mundial, tras vencer 3-2 a Países Bajos por penales, en una tanda marcada por ‌disparos muy mal pateados y ‌un par de paradas de los arqueros.

Los 120 minutos habían terminado 1-1 con goles de Cody Gakpo e Issa Diop a los 72 y 91 minutos, respectivamente.

Ismael Saibari le dio el triunfo a su equipo en el último penal de la tanda, y condenó a la eliminación al elenco europeo, que había llegado al torneo como uno de los favoritos, y ​una vez más se ⁠quedó fuera de la competencia por penales.

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En los octavos de final, Marruecos ‌enfrentará el 4 de julio a Canadá, que el ⁠domingo eliminó a Sudáfrica con un triunfo ⁠de 1-0.

El partido, disputado en el estadio Monterrey, en el norte de México, inició muy trabado, con pocas opciones de gol y con ambas selecciones anulándose ⁠e interrumpiendo el encuentro con faltas constantes.

Fue hasta los 20 minutos ​cuando llegó la primera emoción con un remate ‌de cabeza del centrocampista marroquí Neil El ‌Aynaqui que desvió el portero Bart Verbruggen.

Un minuto después, Verbruggen volvió ⁠a salvar su portería al atajar un potente disparo de Achraf Hakimi.

Después de esas aproximaciones el partido continuó con su ritmo cansino, sin que ninguna de las selecciones generaran llegadas peligrosas.

La única opción de peligro que generó ​Países Bajos ‌en la primera parte fue a través de un potente disparo de Micky Van De Ven que desvió el portero Yassine Bounou a los 44 minutos.

Para la segunda parte, Marruecos salió más decidido a llevarse el triunfo, y estuvo cerca de anotar a ⁠los 52 minutos con un potente disparo de Hakimi que se estrelló en el travesaño.

Países Bajos se puso en ventaja a los 72 minutos, tras la pausa de hidratación, con un potente disparo de Cody Gakpo en el centro del área tras un pase de Crysencio Summerville en una jugada que inició con un largo despeje del portero y que extendió con la cabeza Wout Weghorst, ‌quien acababa de ingresar al campo.

El delantero neerlandés, llorando, alzó los brazos y la mirada al cielo, en señal de homenaje a su hijo que murió antes de nacer, días atrás.

A pesar del gol en contra, Marruecos siguió con la misma actitud de buscar el empate, que logró en el primer ‌minuto de reposición con un cabezazo del defensa Issa Diop tras un centro enviado por Chemsdine Talbi desde el sector izquierdo, mandando el partido a la prórroga.

En ‌el tiempo extra, Marruecos ⁠estuvo cerca de dar la vuelta al marcador a los 96 minutos, pero Verbruggen evitó el gol de Soufiane Rahimi ​al tapar con la rodilla, en la mejor atajada del partido, el disparo del centrocampista, quien quedó solo frente a la portería tras eludir a dos adversarios.

Con información de Reuters