Brasil venció a Japón sobre la hora y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026: los memes.

La Selección de Brasil venció de forma agónica a Japón por 2 a 1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un importante triunfo que lo mete entre los mejores 16 equipos del certamen. El triunfo de la 'Canarinha' gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli provocó una catarata de memes en redes sociales: las críticas de los usuarios luego del primer tanto del combinado nipón se convirtieron luego en elogios a algunos jugadores y, particularmente, al entrenador Carlo Ancelotti debido a sus decisiones durante el partido.

Los memes de la clasificación de Brasil en el Mundial 2026

Brasil le ganó a Japón sobre la hora y pasó a octavos de final del Mundial 2026

A los 29 minutos del primer tiempo, Kaishü Sano anotó el gol del 1-0 parcial. Con un remate fuerte, bajo y cruzado de derecha desde la medialuna, venció la resistencia de Alisson. En los instantes siguientes, Japón dominó a Brasil y hasta lo sometió cerca de su área, aunque sobre el cierre de la primera mitad el "Scratch" equilibró el desarrollo. Así y todo, se marchó 0-1 al descanso.

Sin embargo, a los diez del complemento apareció Casemiro de cabeza para sellar el 1-1 en el segundo palo. Luego, la "Canarinha" dominó y hasta mereció el segundo. Así y todo, no podía quebrar la resistencia de los "Samuráis azules" hasta los 95 minutos, cuando Gabriel Martinelli anotó el 2-1 definitivo. Ahora, Brasil se medirá con el vencedor de Noruega vs. Costa de Marfil, que chocarán el martes 30 de junio a las 14 de Argentina.

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