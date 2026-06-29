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Memes: Brasil le ganó a Japón y estallaron las redes con los mejores memes en portugués

Los mejores memes del triunfo de Brasil ante Japón en los 16vos de final del Mundial 2026. Qué pasó tras el triunfo de Brasil en 16vos de final del Mundial.

29 de junio, 2026 | 17.17

La Selección de Brasil venció de forma agónica a Japón por 2 a 1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un importante triunfo que lo mete entre los mejores 16 equipos del certamen. El triunfo de la 'Canarinha' gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli provocó una catarata de memes en redes sociales: las críticas de los usuarios luego del primer tanto del combinado nipón se convirtieron luego en elogios a algunos jugadores y, particularmente, al entrenador Carlo Ancelotti debido a sus decisiones durante el partido.

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A los 29 minutos del primer tiempo, Kaishü Sano anotó el gol del 1-0 parcial. Con un remate fuerte, bajo y cruzado de derecha desde la medialuna, venció la resistencia de Alisson. En los instantes siguientes, Japón dominó a Brasil y hasta lo sometió cerca de su área, aunque sobre el cierre de la primera mitad el "Scratch" equilibró el desarrollo. Así y todo, se marchó 0-1 al descanso.

Sin embargo, a los diez del complemento apareció Casemiro de cabeza para sellar el 1-1 en el segundo palo. Luego, la "Canarinha" dominó y hasta mereció el segundo. Así y todo, no podía quebrar la resistencia de los "Samuráis azules" hasta los 95 minutos, cuando Gabriel Martinelli anotó el 2-1 definitivo. Ahora, Brasil se medirá con el vencedor de Noruega vs. Costa de Marfil, que chocarán el martes 30 de junio a las 14 de Argentina.

Noticia en desarrollo.

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