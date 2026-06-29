Claude ya no permitirá cuentas gratis y anónimas: todas deberán estar identificadas

El objetivo es reforzar la seguridad de la plataforma.

Los usuarios de Claude podrían encontrarse con un nuevo requisito para acceder a determinadas funciones del chatbot de inteligencia artificial. Anthropic actualizó su política de privacidad y ahora contempla la posibilidad de solicitar un documento oficial de identidad y una verificación de edad en casos específicos, una medida que comenzará a aplicarse desde el 8 de julio.

Según explicó la compañía, el objetivo es reforzar la seguridad de la plataforma, prevenir fraudes y ofrecer una instancia de apelación para quienes tengan sus cuentas marcadas por actividades sospechosas. La empresa aclara que la verificación no será obligatoria para todos los usuarios, sino únicamente para un grupo reducido de cuentas que presenten indicios de comportamiento abusivo o que deban cumplir determinados controles.

Cuándo Claude podría pedir un documento de identidad

La nueva política establece que, cuando corresponda, Claude podrá solicitar una fotografía de un documento oficial, como un pasaporte o una licencia de conducir. Además, el proceso puede incluir una selfie o un video para confirmar la identidad del usuario. También se almacenará el resultado de la verificación, por ejemplo, para comprobar si la persona cumple con la edad mínima requerida.

Anthropic indicó que el procedimiento será gestionado por Persona, una empresa especializada en verificación de identidad. La firma sostiene que esta información se utilizará únicamente para confirmar la identidad del usuario, prevenir fraudes y cumplir con obligaciones legales y de seguridad.

Los datos recopilados no se utilizarán para entrenar sus modelos de IA.

Qué pasará con los datos personales

La compañía remarcó que los datos recopilados durante la verificación no se utilizarán para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Además, aseguró que la información no será compartida con terceros para fines publicitarios o de marketing y que solo se solicitarán los datos estrictamente necesarios para completar el proceso.

El cambio llega en un contexto en el que Claude amplió sus capacidades y puede realizar tareas más complejas e integrarse con aplicaciones y servicios externos. Por ese motivo, Anthropic sostiene que necesitó actualizar su política de privacidad para explicar con mayor claridad qué datos recopila y cómo los utiliza.

De todos modos, la empresa insiste en que la mayoría de los usuarios nunca verá esta solicitud. La verificación de identidad solo aparecerá en circunstancias concretas relacionadas con la seguridad de la plataforma, el cumplimiento de sus términos de uso o procesos específicos de revisión de cuentas.