La drástica caída de ChatGPT que consagra a los nuevos gigantes de la IA

La caída en la cuota de mercado no significa que ChatGPT esté perdiendo usuarios.

El liderazgo de ChatGPT en el mercado de los asistentes de inteligencia artificial comenzó a mostrar signos de cambio. Después de dominar el sector durante meses con más del 50% de participación, la plataforma de OpenAI perdió por primera vez esa mayoría absoluta y ahora concentra el 46,4% del mercado. Aunque sigue siendo la herramienta más utilizada, el crecimiento de alternativas como Gemini y Claude demuestra que la competencia se intensificó y que los usuarios ya no dependen de un único chatbot.

La caída en la cuota de mercado no significa que ChatGPT esté perdiendo usuarios. Por el contrario, la plataforma continúa creciendo, pero a un ritmo menor que el de sus principales competidores. La diferencia es que el ecosistema de inteligencia artificial evolucionó rápidamente y hoy existen propuestas cada vez más maduras que ofrecen funciones específicas e integraciones capaces de atraer a millones de personas.

Gemini y Claude impulsan un mercado más competitivo

El principal beneficiado por este nuevo escenario es Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. La herramienta ya alcanza el 27,7% del mercado gracias, en gran medida, a su integración con servicios como Android, Chrome y Workspace. Esa presencia en productos que millones de personas utilizan todos los días facilita que los usuarios accedan a la IA sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Por su parte, Claude, desarrollado por Anthropic, también consolida su crecimiento y ya representa el 10,3% del mercado. Su expansión confirma que existe un interés creciente por alternativas especializadas, en un contexto donde cada vez más usuarios eligen distintas herramientas según el tipo de tarea que necesitan resolver.

La inteligencia artificial entra en una nueva etapa

Además de Gemini y Claude, otras plataformas como Meta AI, Grok, Perplexity y DeepSeek también contribuyen a diversificar el mercado de la inteligencia artificial. Si hace apenas un año la conversación giraba casi exclusivamente alrededor de ChatGPT, hoy el panorama es mucho más amplio y competitivo.

El crecimiento de alternativas como Gemini y Claude demuestra que la competencia se intensificó.

El informe refleja un cambio de tendencia más que una pérdida de protagonismo de OpenAI. ChatGPT mantiene el liderazgo, pero ya no concentra la atención de manera exclusiva. La competencia entre los principales asistentes de IA promete acelerar el desarrollo de nuevas funciones y ofrecer más opciones para los usuarios, consolidando un mercado donde la innovación y la diferenciación serán claves durante los próximos meses.