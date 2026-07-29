Milei quiere garantizarse un BCRA libertario post 2027 y envía el pliego de Bausili al Congreso

Javier Milei quiere abrir el paraguas ante una posible derrota en 2027 y quiere marcarle la cancha al próximo Gobierno, en caso de que sea de un opositor: va a mandar al Congreso el pliego del actual titular del Banco Central, Santiago Bausili, para ratificarlo post 2027. Lo hará luego de enviar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al Congreso que comunicará mañana por cadena nacional a partir de las 20 horas.

El Gobierno ya tiene lista la ley trabajado entre el mandatario, el ministerio de Economía, el Banco Central y el ministerio de Desregulación, que lidera Federico Sturzenegger. Según indican en Rosada, quieren "restringir la capacidad del Banco Central para financiar a los gobiernos, darle mayor independencia en la toma de decisiones y preservar el valor de la moneda”.

Milei quiere que se requiera el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso en caso de querer remover al presidente y a los directores del Banco Central "para que no se entrometa la política". Por eso, el Jefe de Estado pretende blindar definitivamente a Bausili, su presidente del BCRA libertario de buena sintonía con el ministro de Economía, Luis Caputo, y someter a un presidente de otro partido si llega a ganar la oposición las elecciones del 2027.

Milei considera a este proyecto uno de los tres más importantes de su mandato. Y quiere que sea aprobado este año. En el Gobierno hay optimismo de poder lograrlo.

Otro de los puntos clave del proyecto en el que Milei pone especial interés es el que establece la prohibición de financiar al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios.

En Casa Rosada ven como una posibilidad una derrota en 2027 en un balotaje y comienza el operativo para blindar lo que se conoce como "el Rumbismo", el rumbo económico apoyado en un sector del círculo rojo empresario y la pata conservadora de la política.

El "Rumbismo" pretende continuar con la senda de Milei aunque sea con cambios de nombres y caras. De esa manera, comienza un plan para blindar las leyes más controversiales de los libertarios sobre la macroeconomía. Este será el primer paso.

Milei dará a conocer mañana los principales puntos de la reforma del BCRA a partir de las 20 en cadena nacional. Será grabada. El Presidente estará en el Salón Blanco junto a Caputo, Bausili y Sturzenegger. La semana que viene el proyecto será mandado al Congreso para ser debatido. Quedó lejos aquella premisa de "prender fuego el Banco Central".