Los abogados de Cristina Kirchner adelantaron que Argentina deberá "respetar" una resolución de la ONU contra su proscripción

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron este miércoles los principales ejes de la comunicación individual que Cristina Fernández de Kirchner elevó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el escrito, la defensa denuncia que el Estado argentino violó derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso de la causa Vialidad y sostiene que la condena tuvo como finalidad su "proscripción electoral".

Según explicaron, la presentación denuncia la presunta vulneración de los derechos políticos de la ex presidenta, del derecho a un juicio justo, a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a ejercer una defensa adecuada y a la revisión efectiva de la condena.

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