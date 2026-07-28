Ni clave de 6 números ni SMS: cuál es el nuevo sistema de WhatsApp que bloquea a los hackers

Durante años, activar la verificación en dos pasos en WhatsApp significó elegir un PIN de seis números y confiar en que nadie lo adivinara. Ese esquema está a punto de quedar en el pasado: la app prepara un reemplazo mucho más difícil de vulnerar, aunque todavía no tiene fecha de estreno.

Cómo funciona hoy la verificación en dos pasos

Cuando entrás a WhatsApp desde un dispositivo nuevo, la app manda un código por SMS para confirmar tu número. Si además tenés activada la verificación en dos pasos, te pide también un PIN de seis dígitos como capa extra de seguridad.

El problema es que ese PIN solo tiene 1 millón de combinaciones posibles (de 000000 a 999999), un número bastante chico para los estándares actuales de ciberseguridad y vulnerable ante ataques automatizados que prueban combinaciones a repetición.

Qué cambia con la nueva contraseña

Acá entra la novedad: WhatsApp va a reemplazar ese PIN numérico por una contraseña alfanumérica, que combine mayúsculas, minúsculas y números en longitudes variables. La diferencia es enorme.

Una contraseña de solo ocho caracteres puede generar más de 200 billones de combinaciones.

puede generar más de El esquema va a mantener el código por SMS como primer paso.

como primer paso. Después va a pedir la nueva contraseña como segunda barrera.

Para quienes ya usan el PIN de seis dígitos, la migración todavía no tiene detalles confirmados, aunque lo más probable es que la propia app avise cuando detecte el sistema viejo y guíe paso a paso para crear la contraseña nueva.

Para quién es y cuándo llega

La verificación en dos pasos va a seguir siendo opcional, tal como funciona hoy: quien no quiera activarla puede seguir usando WhatsApp normalmente, aunque con menos protección. Por ahora, la función sigue en desarrollo solo para Android y ni siquiera está disponible en la beta pública, así que todavía falta para verla en tu celular.